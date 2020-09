Spennende premiere i helga!

I helga blir det Høstmarked på Dalalåven Atelier, alle vi utstillerne gleder oss veldig.



Det blir også en spennende premiere da Mfh’s Sølvsmie har laget et unikt kommunesmykke for Rindal!

Smykket er et kartutsnitt over Rindal Kommune. Det er håndstøpt i sølv og er laget i et nummerert opplag på KUN 6 stk.

Prisen er også svært hyggelig, kun kr 600,- pr stk.

Så hvis du er på jakt etter en virkelig unik gave er det bare å innfinne seg i rett tid med andre ord – løp og kjøp!

I tillegg kan Høstmarkedet by på et bredt utvalg varer, blant annet ullgarn, skinn, varme ullklær, kunst, kunstprodukter, vikingesmykker og masse lokale matskatter.

Åpningstider

Lørdag kl 11-17

Søndag kl 12-16

Se mer på facebook.