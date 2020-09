Spennende fotoutstilling i Finstuå

Reidar Østvik er en erfaren fotograf, og har en rekke utstillinger bak seg. Han er opprinnelig fra Trondheim, men da han pensjonerte seg fra jobben i Sintef, bosatte han seg i Todalen.

Østvik har en fortid i Surnadal Kunstforening, også som leder. Han har stilt ut to ganger i Surnadal tidligere, først i Kallastua, senere på Kulturhuset.

Reidar Østvik har hatt bilder med i prestisjetunge, juryerte utstillinger, både i Tromsø og i Trøndelag, utstillinger som kan kalles distriktenes svar på Høstutstillingen i Oslo. I tillegg har han blant annet stilt ut på Tautra, og hatt en rekke utstillinger i regi av kunstforeninger rundt om i Trøndelag.

Det er ikke først og fremst fotografisk gjengivelse Østvik er interessert i. Form, farger og lys er i fokus, særlig han opptatt av lyset, og hvordan det faller på objektene. De fleste bildene er stiliserte gjennom fototeknikker.

Østvik forteller at han tidligere har jobbet med portretter, mange av dem er todalinger. Portrettfotografering krever samarbeid mellom fotograf og fotoobjekt, mener han. Det er viktig at det er god kjemi mellom partene, og at begge har forståelse av hvorfor verkene blir framstilt. Noen av bildene Østvik stiller ut på Kulturhuset nå er av ballettdansere, men de fleste er av natur og hus.

- Jeg tar bilder av det som opptar meg, sier Østvik.

Her finner vi stiliserte utsnittsbilder av skog, steiner og bygninger.

Utstillingen vil henge i Finstua fram til 27. september.

På grunn av koronasituasjonen vil man operere med åpningstider, og det er en grense på 10 personer inne i galleriet samtidig. Alle besøkende vil registreres med navn.

Åpningstidene er søndager og onsdager fra 12 - 21 og lørdager 12 - 14.



Sissel Hallset Storslett fra Surnadal Kunstforening presenterer kunstneren ved åpningen



Øystein Sandbukt sto for musikalsk innslag før dørene ble åpnet