Spelemann på taket

Spelemann på taket er ein av verdas mest populære musikalar og vart urframført i New York i 1964. Her får vi mellom anna høyre songane «Om eg var ein rik mann» og «Tradisjon», som har vorte ein del av vår felles musikktradisjon. Musikalen gir ei varm og frodig skildring av jødisk liv og ein far sin kjærleik til døtrene sine.

Handlinga er lagt til ein russisk landsby like før 1905-revolusjonen der antisemittismen trugar. Mjølkemannen Tevje og kona, Golde, har fem eigenrådige døtre å ta seg av. Håpet er at døtrene skal bli godt gifte i tråd med den jødiske tradisjonen. Spelemann på taket har fokus på tradisjon og brytningstid, og ber preg av framtidshåp og livslyst. Historia er gripande og gir eit viktig innsyn i historia om religion, kultur og samfunnsendringar. Dermed får Spelemann på taket eit menneskeleg og politisk alvor som er heilt uvanleg i musikalsammenheng, og blir også eit innspel i dagens politiske debatt.

Program for turen:

Kl 13.00 Avreise frå Kulturhuset på Skei

Kl 16.00 Middag

Kl 18.00 Festiviteten Kristiansund – Spelemann på taket

Framsyninga tek til kl. 19.00 og varer i ca 3 timar, med pause.

Kl. 22.15 Avreise frå KristiansundVi reknar med å vere på Skei kl 00.30

Du betaler 1050 kr for heile opplegget.

Frist for påmelding er 30.november 2019.

Påmelding til Kjellaug eller Marie

Kjellaug Foseide Tlf: 97978200 E-post: kjellaugf@gmail.com

Marie Drøivoldsmo Tlf: 95115936 E-post: marie.droivoldsmo@gmail.com