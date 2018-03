Spektakulære påskeplaneter

Bildet øverst: Denne påsken kan vi oppleve planetene Saturn, Mars, Venus, Jupiter og Uranus (planetene har ikke samme skala på montasjen). Foto: NASA, ESA, JPL, M. Showalter (SETI Institute), Space Science Institute, A. Simon (Goddard Space Flight Center), ESA/MPS/UPD/LAM/IAA/RSSD/INTA/UPM/DASP/IDA, montasje: Sannes & Ødegaard.

På vesthimmelen har planeten Uranus den siste tiden gradvis nærmet seg den svært lyssterke og iøynefallende Venus. På kvelden torsdag 29. mars vil de to planetene stå tett sammen lavt på vesthimmelen. Venus blir synlig allerede rett etter solnedgang, men himmelen må mørkne en del før vi kan se etter Uranus. Denne gass- og isplaneten befinner seg nesten 3 milliarder kilometer fra Solen (20 ganger lenger unna enn Jorden) og er fire ganger større i diameter enn jordkloden. Uranus er lettest å se fra 21-tiden og frem til både den og Venus dupper under horisonten rundt 21.45. Det er nødvendig med fri sikt i vestlig retning for å se Uranus, som er den eneste planeten synlig uten kikkert som ikke var kjent allerede i oldtiden – planeten ble oppdaget i 1781.

På kvelden 29. mars finner vi Uranus like nede til høyre for Venus. Slik vil det se ut rundt kl. 21.30. Illustrasjon: Sannes & Ødegaard

Uranus kan så vidt skimtes uten kikkert dersom det er perfekte forhold og himmelen helt mørk, men på grunn av månelyset og planetens lave høyde over horisonten, bør man bruke en liten turkikkert for lettere å finne den. Venus viser imidlertid hvor vi skal rette blikket og gir oss dermed en unik mulighet for å se en planet mange aldri tidligere har fått et glimt av!



Som stjernekartet viser, kommer Uranus til å stå like over Venus onsdag kveld (avstanden er rundt en kvart grad) og litt nede til høyre for Venus torsdag kveld.





Mars, ringplaneten Saturn, kjempeplaneten Jupiter og en nesten full måne på morgenen 2. april. Illustrasjon: Sannes & Ødegaard

Ny samstilling: Mars og Saturn

Mandag 2. april, 2. påskedag, er det duket for en ny flott og spektakulær planetsamstilling. Da vil nemlig Mars og ringplaneten Saturn stå tett sammen i sydøst på morgenhimmelen og vil bli et vakkert skue fra de begge kommer opp i 03-tiden og frem til morgengry. De to planetene vil ses som to relativt lyssterke, stjerneformede prikker, men i små kikkerter er det mulig å se at Mars er en planetskive samt å se ringene rundt Saturn. Også tirsdag morgen vil de to stå tett sammen.



Mars vil de kommende ukene og månedene tilta i lysstyrke etter hvert som planeten kommer stadig nærmere Jorden, og i slutten av juli er Den røde planet usedvanlig nær. Merk spesielt datoene 27. juli da Mars står rett under en totalt formørket måne og 31. juli da Mars er aller nærmest Jorden!



Fantastisk flott gasskjempe

Kjempeplaneten Jupiter kommer til å være et virkelig iøynefallende objekt i hele påsken. Jupiter er Solsystemets suverent største planet og står nå svært gunstig til fra den kommer opp rundt midnatt og frem til den forsvinner i morgenlyset. Etter Månen og Venus er Jupiter nattehimmelens mest lyssterke objekt og er vanskelig ikke å legge merke til på sydhimmelen. Bruk gjerne en liten kikkert – da vil du se opptil fire av planetens store måner og kanskje også få et glimt av Jupiters fargerike skybånd.



Jupiter og de galileiske månene slik de ses i en stjernekikkert. Foto: Wikipedia​





Romsonden Juno nådde frem til Jupiter i juli 2016 og har siden studert kjempeplanetens indre struktur, magnetfelt og spektakulære skyer.



Som alltid vil Månen være fremtredende på nattehimmelen gjennom hele påsken – årsaken er at tidspunktet for påsken bestemmes etter månefasene: Første påskedag er første søndag etter første fullmåne etter vårjevndøgn. I år er det fullmåne påskeaften, altså 31. mars.





Orion – juvelen blant stjernebildene

Fra det mørkner og frem til 23-tiden kan vi se stjernebildet Orion på sydvesthimmelen. Dette stjernebildet er utvilsomt et av himmelens flotteste og mest iøynefallende stjernebilder – i tillegg til at det inneholder en lang rekke spennende objekter: Stjernefabrikken Oriontåken, stjernen Betelgeuse – en rød superkjempe som når som helst kan eksplodere som supernova, den blå stjernen Rigel og flere andre lyssterke stjerner. Midt i stjernebildet ses Orions belte som består av (fra venstre) de tre stjernene Alnitak, Alnilam og Mintaka.

Se mer om påskens himmelfenomener nedenfor og på http://www.astroevents.no/paaske18.html der det også er mer detaljer og lenker.



Astrofysiker Knut Jørgen Røed Ødegaard og science fiction-forfatter og vitenformidler Anne Mette Sannes.