Også i år arrangeres den tradisjonelle sparkfesten i Granheim 6.juledag. Vi samles på T-Komponent og sparker oppover til Romunstadbygda. Det vil bli salg av VIP billetter på T-Komponent fra kl 18-18.30. Pris kr 200,- Forutsetning for kjøp av billett er oppmøte med spark eller til fots.

Refleksvest inkludert i billetten, sponset av Møre og Romsdal fylkeskommune. Tradisjonen tro vil det bli gløggstasjon på turen.

Verdiløse Menn sørger for feststemning fra scenen i Granheim, som åpner kl 21.

Billett ved inngang kr 250,-

For mere informasjon se Facebooksiden «Sparkfesten 2016»

Vel møtt til årets sprekeste fest!