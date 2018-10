Sparebankuka og åpen lørdag

I uke 44 slår Surnadal Sparebank et slag for sparing, og arrangerer Sparebankuke på tradisjonelt vis. De tar imot bøsser for tømming hele uka, og gir flotte premier til alle som kommer. Lørdag 3. november slår banken på stortromma, da kommer selveste Øisteins Blyant for å holde show!