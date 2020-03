Sosialt med ungdomsklubb

Småprat, spising og spilling

Det satt mennesker og småpratet, spiste og spilte kort og brettspill i alle rom. Alle virket veldig blide og fornøyde.

Ingressbildet: Det var mange spill å velge blant. Her pakker Even Hyldbakk, Emily Stangvik, Hannah Sjøflot Bremer, Astrid Dammen Gjeldnes og Torgeir Bøklepp ut et splitter nytt Ligretto-spill.

Senere blir det salg av mat og spising bare på stua. Men i dag var det gratis mat og lov å spise overalt.



Kortspilling og avslappende stemning. Til venstre ser vi Marta Sofie Dannevig og Elisabeth Marie Roaldset som sitter og spiller kort.



Råg Ranes, Jostein Reiten, Isak Sande Fjellås, Lasse Roaldset, Sander Landsem Svensli og Gine Sæterbø.

Trygt med voksne

Ungdommene har masse fint å si om ungdomsklubben.

De gledet seg til pizza, og syntes det var sosialt på klubben.

-Det er fint at det er voksne her som passer på.

En svært god start



Ungdomskonsulent Lars Sæther, kulturleder Lilli Husby, daglig leder for frivilligsentralen Hilde Staveli Solli og ungdomskontakt Kristin Børset er strålende fornøyde, og synes det har vært overveldende mange mennesker som har kommet innom Frivilligsentralen i dag.

-Dette er en god start, smiler Lilli fornøyd.

Hilde kunne fortelle at Frivilligsentralen blir åpen på dagtid tirsdager og torsdager.

-Det er åpent igjen førstkommende torsdag. Det er bare å komme innom på en kaffekopp, insisterer hun.

Alle arrangementene er ikke tidfestet ennå, men de vil bli annonsert i ulike medier.

Les gjerne mer om Frivilligsentralen her.

Trollheimsporten var innom på åpningen av Frivilligsentralen tidligere på tirsdag.