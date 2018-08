Songli og Svartfjellet

Songli har en svært lang og innholdsrik historie. De som er interessert, kan lese en omfattende artikkel på «nettet»: Historien om Songli. Spennende stoff!



Songli bestod av to fjellgårder som i 1907 ble oppkjøpt av Christian Thams. Songli ble fra 1952 Statens forsøksgård for viltforskning og viltpleie. Spesielt for hjort. I dag brukes stedet til møter, kurs, seminarer, m.m.



Mange fristende turer fra Songli! Vi gikk til Svartfjellet, også kalt Ellingsgardsfjellet.



Tydelig sti på første del av turen. Lett å gå her. Noe myrete senere.



Et skrekkelig lynnedslag! Steiner er blitt knust og torvflak er blitt slengt flere meter bortover.



Toppen nærmer seg. 24 deltakere på denne Tirsdagstur´n.



På toppen av Svartfjellet, 575 moh. Varierende vær: oppholdsvær, noen regnbyger og perioder med sol.



Alltid godt og trivelig med en lang matpause.



Sola lyste opp landskapet da vi startet på tilbaketuren.



Vi gikk innom Tjønnhammaren, et fint utsiktspunkt. Våvatnet lengst bak og litt av Songlitjønna nede til høyre.



To av veteranene våre fikk på plass skiltet som hadde falt ned.



Alt går lettere med godt humør! Det er bare å glede seg til neste Tirsdagstur.



Fornøyde turgåere ved Pærstuggu, hovedbygningen på Songli.



Tirsdagstur´n 28. august har Nordviksetra og Bollknubben som mål. Da kan vi få oppleve en gammel seterplass og en fin utsiktstopp. Bra kombinasjon!

Både «gamle» og nye tirsdagstrimmere er velkomne! Kjører fra Torshall kl. 9.30. Husk bompenger! Vel møtt!

Tekst/bilder: HEF