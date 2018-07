Sommer og laks

Som de fleste har fått med seg er vannføringen i elva veldig lav, og elva ligner mer på en bekk enn en elv i strekningene ovenfor kraftverket og oppover Rindalen. Her er også stengt for fiske nå grunnet den lave vannføringen.

Dette gjør at laksen får et begrenset areal å oppholde seg i. Det er hovedsakelig i kulpene, nede ved bunnen nærmest strømmen hvor laksen står nå, og flere som har vært ute og badet i elva de siste ukene har nok observert mye laks under seg.

Her står den fordi det er litt kaldere her nede, og nærmere strømmen er det mer oksygen. I disse temperaturene som har vært nå kan det oppstå en viss fare for oksygenmangel for laksen i kulpene, noe som fører til at fiskene blir passive.

Det er selvfølgelig gledelig å se at folk koser seg i elva med sommerstemning, og det er også en fin opplevelse å se laks gjennom dykkerbriller, men akkurat nå trenger laksen å få slappe av litt.



For at både folk og fisk skal få en fin sommer oppfordrer vi til at folk tar hensyn til laksen med å unngå å dykke etter laksen og få den mer stresset enn den er.



Med dette ønsker vi en god sommer videre for både folk og fisk.



Mvh

Gøran Bolme

Oppsynet i Surna