Tekst og bilder: Lars J. Bævre

Mandag den 28. oktober hadde Indre Nordmøre Forsvarsforening et høytidelig arrangement på Hammerstuene, Surnadalsøra.

Anledningen var at foreningens mangeårige styremedlem Johannes J. Vaag, fikk tildelt Norges Skiskytterforbunds hederspris i gull, som den første i Norge.

For oss uinnvidde, så handler dette om å greie kravet til skiskyttermerket i et bestemt antall år, og det er mange! Litt avhengig av alder og hvor tidlig karrieren startet, må man klare kravet i 51 - 56 sesonger sånn omtrent, og det faktum at ingen har gjort det før i hele landet sier mye om hvor imponerende dette er. Såpass imponerende at Skiskytterforbundets visepresident Lisbeth Gederaas tok turen til Surnadal for å dele ut gullet. Hun hadde satt seg godt inn i karrieren til Johannes, som startet tidlig på 1950-tallet, mens det het langrenn med skyting, og siden gikk det slag i slag med både vinter- og sommeridrett. Her kan også nevnes at han har tatt idrettsmerket 60 år på rad, der er han nok også i en eksklusiv klubb.

Denne tildelingen var selvfølgelig en begivenhet i familien også, som var tilstede - kone, barn og barnebarn, og interessen for skiskyting har nok gått videre til neste generasjoner.

Og når det gjelder hovedpersonen - hvem vet, kanskje skiskytterforbundet om noen år må få laget en ny form for hederspris som henger enda høyere.



Her har Lisbeth Gederaas overrakt prisen til Johs. Vaag.



Her er hedersprisen, med bronse og sølv, og til høyre dagens gull, som ikke er festet enda.



Her er alle involverte parter. Fra venstre: Leder i forsvarsforeningen Olav Jostein Holten, mottager av hedersprisen Johannes J. Vaag og visepresident i skiskytterforbundet Lisbeth Gederaas.