Solister og Rybak i storslag

År etter år fyller TrondheimSolistene Surnadal kulturhus, og i år var intet unntak. Konserten ble utsolgt allerede i romjula.

Kombinasjonen av talentfulle elever fra indre Nordmøre kulturskule og Sunndal kulturskule, et meget profesjonelt ensemble fra TrondheimSolistene med "vår egen" Anders Larsen på fiolin krydret med folkekjære Alexander Rybak, sørget for en forrykende start på det nye året.

Kulturskolen imponerte - igjen

17 kulturskoleelever fra Surnadal og Sunndal fikk æren av å åpne konserten, og fikk samtidig en opplevelse for livet når de fikk spille sammen med verdenskjente Alexander Rybak. Entertaineren fra Bærum var svært imponert over de unge elevene.

- Jeg er beæret over å få spille med en slik gjeng. Om 20 år kan det være nettopp dere som sitter i orkesteret bak meg, sa Rybak til applaus fra publikum.

Den yngste og ferskeste fiolinisten på scenen i Storstuå fredag kveld var 7 år gamle Sigurd Berg Kvendset fra Surnadal. Han begynte å spille så sent som i august i fjor, og debuterte på scenen fremfor 300 tilhørere. Sjarmtrollet tok det hele med knusende ro.

Var det artig å spille med Alexander?

- Ja

Var du spent?

- Nei

Imponerte gjorde også 16 år gamle Christina Øye fra Sunndal, som fikk spille et stykke sammen med Rybak og TrondheimSolistene. Et stortalent!



En ny stjerne er født



Rybak og Christina Øye i vakkert samspill

Solide TrondheimSolister og Rybak i storslag

Første del av konserten var viet orkesteret, og ensemblet på 17 strykere overbeviste nok en gang. TrondheimSolistene varierte fint, og viste også frem sin uhøytidelige side som et kammerorkester med mange sprell. Som for eksempel da de plutselig midt i et stykke stilte seg opp for å ta en selfie! Alexander Rybak hadde publikum i sin hule hånd fra første strofe, og med sin formidlingsevne, lune personlighet og humor må det bare bli bra. Han fikk vist frem sine kvaliteter ved å blant annet fremføre musikkstykker fra Vivaldi og Bach, og sin egen tolkning av Bjørn Rønningens julesang "Vi tenner våre lykter".

Avsluttet med stil

Dette var den aller siste nyttårskonserten til kunstnerisk leder Øyvind Gimse som gir seg etter 15 år. Alexander Rybaks tidligere lærer, Geir Inge Lotsberg overtar. Han er en del av TrondheimSolistene, og under fredagens nyttårskonsert ble lærer og elev gjenforent på scenen.

- Ikke rart jeg får prestasjonsangst når min største mentor sitter i orkesteret, sier Rybak.



Tidligere lærer og elev

Nyttårskonserten ble avsluttet med Rybaks store slager "Fairytale" fra Eurovision Song Contest 2009, hvor han vant suverent og fikk tidenes høyeste poengsum. Allsang og trampeklapp som fortjent - og i ekte melodi Grand Prix stil: Our twelve points goes to TrondheimSolistene and Alexander Rybak!

Se videoklipp fra fremførelsen av Fairytale her:



Alexander Rybak i kjent stil