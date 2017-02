Solidaritet i praksis

De fleste av elevene har hatt valgfaget siden de startet på ungdomsskolen. Totalt 31 elever jobber hver uke med å gjøre en innsats for andre. Mens noen jobber på sykehjemmet og i barnehagen, klipper noen plen og måker snø, og andre samler altså inn penger til et godt formål.

I Dadaab i Kenya bor over 277.000 mennesker. Senest i november i fjor varslet kenyanske myndigheter at flyktningleiren skal stenges. Innbyggerne står dermed nok en gang i fare for å bli tvunget på flukt, etter å ha unnsluppet krigsherjinger i hjemlandet Somalia. Området er preget av usikkerhet, og de siste årene har internasjonal støtte til leiren blitt kraftig redusert. Allikevel velger mange å flykte fra Somalia til Dadaab. Ettersom menneskene i leiren ikke får lov til å bidra til Kenyas offisielle økonomi er hele leiren totalt avhengig av ekstern støtte. I fjor satte Leger Uten Grenser fokus på flyktningleiren som en av verdens ti glemte humanitære kriser.

Dette traff hjertet til elevene som har valgt "Innsats for andre", og de startet planleggingen av en veldedighetskonsert til inntekt for Dadaab. Lokale musikere og dansere fikk spørsmål om å stille opp, og de tente på ideen umiddelbart.

- Vi stiller gjerne opp på dugnad for prosjektet, var tilbakemeldingene elevene fikk fra Toril Moe, Svanhild Husby, Mari Fiske, a cappella-gruppa SÅKS, pianist Hedda Hansen Berg og dansere fra Stine Valdes Dansekompani. I tillegg sa 10. klassingene Kristin Lundemo Solli og Pernille Torevik Kvande (som begge er Innsats for andre-elever) ja til å bidra med sang.



Mari Fiske og Svanhild Husby sang og spilte vakkert som alltid



Halvor Drøpping og Øystein Bondhus bidro gjerne på solidaritetskonserten

Stor kulturopplevelse

Med slike navn på programmet, er det stor sjanse for suksess. Og det ble det! Eliteklassen innen musikk og dans i Surnadal stod på scenen i kantina på ungdomsskolen tirsdag kveld, og leverte en kulturopplevelse av meget høy klasse. Spesielt lot vi oss imponere av Kristin Lundemo Solli og Pernille Torvik Kvande som sang hver sin sang med klokkeklar røst foran sine medelever, lærere, foreldre og søsken. Tøft gjort!



Surnadal har mange svært solide dansere

Solidaritet, omtanke for andre og ungdommelig pågangsmot resulterte i at elevene samlet inn rundt 15 000 kroner før kvelden var omme. Ikke nok med det; allerede før jul begynte elevene i valgfaget å jobbe med prosjektet ved å selge ulike produkter på Skei, noe som ga over 10 000 kroner på konto. Det kalles innsats for andre!



Toril Moe, Kristin Lundemo Solli, Pernille Torvik Kvande og Øystein Bondhus er fire gullstruper