Solid revy av Surnadalsrussen

Russerevyen inneholder ikke mange sleivspark, men som alltid er det noen som må tåle å få passet sitt påskrevet. Vi ønsker ikke å avsløre poengene, men publikum kan blant annet vente seg å se en journalist i aksjon, en lokal helt med refleksvest som stort sett har veldig mye på hjertet og lokalpolitiet på jobb.

Ingen russerevy uten lærersketsj! I år har elevene valgt å fokusere på Ola Svein Resell, som nylig gikk av som pensjonist. Hvordan skal kollegaene klare å finne erstatteren som skal få den ærefulle kontorplassen på "Kåret"? Her er det mange gode parodier, men det er umulig å ikke nevne Lars Espen Løften sin tolkning av Frode Hansen spesielt. Genialt!



Lars Espen Løften som Frode Hansen. Glimrende spilt!

Genial er også Else Nordvik i sin parodi av mesterkokken Eyvind Hellstrøm. Parodien er nesten verdt inngangspengene alene, og er et av revyens absolutte høydepunkt. Nordvik er enestående i rollen som Hellstrøm, og treffer virkelig spikeren på hodet.



Else Nordvik er fantastisk i rollen som Eyvind Hellstrøm. Her sammen med Mathea Røen som spiller Truls Svendsen.

I sketsjen "Første date" spiller Ingebrigt Berset og Hanna Svinvik veldig godt sammen. Bygd møter by, og kj-lyden er ikke enkel å uttale riktig. Gode poenger og godt spilt, og er sammen med "Kokkekamp" revyens beste innslag.



Ingebrigt Berset og Hanna Svinvik på date.

Årets russekull er heldige som har mange svært gode dansere og sangere. Pernille Torvik briljerer i sangen "Hold on be strong", og det samme gjør Kristin Lundemo Solli i fremføringen av "Fight song". Vakkert! Vi får høre flere gode sangere i løpet av revyen, og under "Vi er perfekte" leverer Silje Andersen, Marit Grytbakk og Frida Bergheim flotte sangprestasjoner.



Kristin Lundemo Solli er en av mange flinke sangere.

Guttene er heller ikke dårligere, og vi lar oss imponere av innlevelsen til Ingebrigt Berset, Lars Aleksander Møkkelgård og koristene under "Hjalmar". Snakk om å gi alt! Imponerer gjør også Fredrik Aune som synger og parodierer selveste Freddie Mercury. Det er ingen lett oppgave, men han evner å skape en slående likhet på scenen. Ikke sangmessig selvsagt, men det er det heller ingen som forventer.



Lars Aleksander Møkkelgård og Ingebrigt Berset gir alt på scenen



Fredrik Aune som Freddie Mercury. Fantastisk!

Ikke overraskende er det også mye god dans på revyen. Anført av flinke Frida Bergheim sørger danseinnslagene for at revyen løfter seg ytterligere ett hakk. Jo Helgetun sin solodans i dansen "Guttaboyz" er virkelig godt levert. For en rytme!



Jo Helgetun viser at han er en meget habil danser.

Revyen flyter godt, og sceneskiftene gikk uproblematisk. Musikerne er solide, og det er en selvfølge når vi vet at bandet består av solide Torbjørn Kvande, Rolf Paulsen, Pål Sæther og Ola Langli.

Instruktør Håkon Solem skal ha skryt for regien, og består dermed instruktørdebuten med glans. Ros skal også revysjefene Kristin Lundemo Solli og Else Nordvik ha. Det ligger svært mye arbeid bak en russerevy, og det er ikke alltid lett å måtte lede sine egne.

"I ukjent farvann" er en underholdende, munter og god revy som avgangselevene kan være stolte av. Verdt et besøk!

Revyen har premiere torsdag, men påfølgende forestillinger fredag og lørdag. Løp og kjøp!

Bildene er beskyttet av opphavsrett. Kopiering og viderebruk er ikke tillatt uten avtale