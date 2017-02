Solid regnskapsresultat for 2016

Det er investert for ca. 20 millioner kroner – helt i tråd med det regulerte budsjettet. De største prosjektene er Seljebrekka boligfelt, uteområdet ved Øvre Dalen/El-CO og to boliger.

Rådmann Birgit Reisch er glad for det gode resultatet etter noen år med forholdsvis svake driftsresultat i kommunen.

- Vi trengte et godt resultat nå for å bygge opp igjen reserver og skaffe oss noe handlingsrom for årene som kommer, sier hun.

Det er også godt å konstatere at forholdsvis omfattende strukturtiltak og nye inntekter ikke kun er gått med til å øke driftskostnadene, men også til å skaffe nytt nødvendig handlingsrom.

Regnskapsresultatet viser et såkalt mindreforbruk (mindre nettoforbruk enn budsjettert) på over 7 millioner kroner. Hovedgrunnene til dette er:

Høyere skatteinntekter enn budsjett (ca. 1,5 millioner kroner). Dette er nok tilfelle for hele kommunesektoren.

Mindre pensjonskostnader enn budsjettert (nesten 2 millioner kroner)

Mindre kostander enn budsjettert til lån/renter (ca. 0,5 millioner kroner)

Resten – vel 4 millioner kroner - er mindreforbruk på enhetene – særlig er det skole, helse- og omsorg, landbruk/oppmåling, næring og NAV som har brukt (netto) mindre enn budsjett. Ingen enheter hadde merforbruk av betydning!

Flyktningevirksomheten hadde i 2016 et mindreforbruk på rundt 1,7 millioner kroner.

(«Overskuddet»/mindreforbruket er satt av til fond). Her er det viktig å ta med at inntektene i dette arbeidet i stor grad kommer i forkant av kostnadene når virksomheten bygges opp. Derfor må en se en lenger periode enn 1-2 år før endelig økonomisk konklusjon trekkes.



Rådmann Reisch vil gi ros til alle enhetsledere for meget god jobb med å produsere gode tjenester til en kostnad som ligger under budsjett.

Hovedtall for driftsregnskapet