Solid innsats på Erik Håker cup

Tekst og foto: Vigdis Rodal



Det var stor stas for deltakerne å få premie av selveste Erik Håker. Erik Håker var den første norske alpinisten som vant et verdenscuprenn i alpint og han gjorde seg internasjonalt bemerket allerede som 17. åring.



Aksel Kalsto Grimsmo



Ane Dahl Andreassen



Aron Rodal Haugen



Bea Nordvik



Birgitte Nordvik



Elin Aasgård



Eirin Svendsen Fiske



Ellen Svendsen Fiske



Even Rodal Haugen



Håkon Hoem



Jarand Husby Haugen



Jostein Eidsli Rodal



Kamelia Drøpping



Aleksandra Drøpping



Lea Stavik Heggset



Maja Mogstad



Marianne Svendsen Fiske



Selma Stavik Heggset



Vida Sæther



U12 og eldre deltok på SuperG trening og offisiell gjennomkjøring i løypa fredag. Lørdag var det 2xSuperG- renn for U12 og eldre der renn nummer 2 var Kretsmesterskap for Sør-Trøndelag Skikrets. Søndag var det storsslalåm-renn for U10 og yngre og SuperG for U12 og eldre, der rennet også var Kretsmesterskap for Nord-Trøndelag Skikrets. U12 og eldre rennte to omganger i en superkombinasjon der 1. omgang var SuperG og 2. omgang var slalåm.



Eirin Aasgård på 2. plass i superkombinasjon.



Jenter U12 representert av Selma Stavik Heggset, Marianne Svendsen og Eirin Aasgård gjorde det veldig godt i løypa og Eirin tok med seg en 2. plass i superkombinasjon og en 3. plass i SuperG og fikk en skikkelig godklem av Erik Håker.



Eirin Aasgård får klem av Erik Håker



Jenter U14 med Erik Håker.



Maja Mogstad på 3. plass i superkombinasjon.



Jenter U14 med Lea Stavik Heggset, Kamelia Drøpping, Ane Dahl Andreassen og Maja Mogstad sikret se palleplassering der Maja kom på 3. plass i superkombinasjon og en 5. plass i Super G.



Gutter U 14 med Jarand Husby Haugen på 3. plass. Med Erik Håker.



Gutter U14 med Aron Rodal Haugen, Jostein Eidsli Rodal, Håkon Hoem og Jarand Husby Haugen tok også med seg palleplassering hjem der Jarand kom på 3. plass i SuperG. Jarand kom på 4. plass i superkombinasjon mens Aron tok med seg 5.plassen etterfulgt av Håkon på 6. plass.



Jenter U16 med Ellen Svendsen Fiske på 5. plass.



Ellen Svendsen Fiske, U16, kom på en 5. plass både i SuperG og i superkombinasjon.

Gutter U10 med Even Rodal Haugen og Aksel Kalsto Grimsmo sparte ikkje på kruttet og det gikk fort i svingene ned mot målstreken der de fikk andre og tredje beste tid. Jenter U9 ble representert av Bea Øie Nordvik Eirin Svendsen Fiske og Tone Sæther. Jenter U8 ble representert av Vida Sæther, Birgitte Øie Nordvik, Malin Hoem og Aleksandra Drøpping.



Neste helg skal de dyktige alpinistene på Helenes Cup i Vassfjellet.