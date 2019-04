Solid borteseier for Rindal

– Det gjorde veldig godt å få en seier etter en litt trøblete seriestart, med to klare tap, sier Rindal-trener Morten Møller.

Rindalingene manglet nok en gang fire-fem faste A-spillere, men godt hjulpet av både unge og gamle erstattere gjorde laget en kjempeinnsats, og sikret årets første trepoenger.

Den første omgangen var jevnspilt, og det var langt mellom de store sjansene. Dermed stod det 0-0 til pause.

Rett etter pause sender kaptein Roy Bolme Rindal i ledelsen, som han har gjort så mange ganger før.

– Vi får en knallstart på andreomgangen med målet til Roy, og kampbildet utover omgangen er ganske likt som i første omgang - forholdsvis jevnt og sjansefattig, sier Møller.

Med Roy Bolme på topp trenger da heller ikke Rindal mange sjanser for å score, og Bolme scorer sitt andre for dagen etter 64 minutter. Dermed var stillingen 0-2 på Byneset kunstgress, og hjemmelaget begynte å kaste flere og flere spillere i angrep.

De siste 25 minuttene trykket Byneset godt på og hadde flere store sjanser, men ineffektivitet og en god Stian Grytbakk i Rindal-målet hindret dem i å redusere.

Rindal kunne dermed innkassere tre solide poeng borte mot Byneset, som slo Kolstad 2 4-0 på bortebane i sin første seriekamp for året. Rindal kom på sin side fra 1-8-tap borte mot serieleder Utleira, og 0-7-tap mot opprykksfavoritt Buvik, også det på bortebane. Buvik fulgte for øvrig opp seieren mot Rindal med å vinne 6-0 over Støren.

– Det aller mest positive i dag, utover de tre poengene, var innsatsen og viljen i hele laget. I tillegg må vi trekke fram kraftbacken Alf Ole Elshaug, som ikke har spilt fotballkamp på rundt fem år, og som tilførte "pondus" i laget fra sin backplass, sier trener Møller.

I tillegg til Elshaug var også Rindal-veteranene Bjarte Rindal og Lars Ole Heggem tilbake på banen for Rindal i kampen mot Byneset.

Neste kamp for Rindal er borte mot Støren fredag 10. mai, før IL Tempo kommer på besøk til Skogsletta i årets første hjemmekamp 24. mai.

Tabellen kan du se her.

Kampfakta:

Byneset-Rindal 0-2 (0-0)

Byneset kunstgress, fredag 26. april 2019.

Mål:

0-1 Roy Bolme (46.)

0-2 Roy Bolme 64.)

Gule kort: Martin Bolme Fjerstad, Rindal. Robin Andre Jacobsen Leren, Byneset.

Rindals lag fra høyre mot venstre (4-3-3):

Stian Grytbakk

Lars Aleksander Løset-Møkkelgård

Jørgen Gjerstad

Martin Bolme Fjerstad

Alf Ole Elshaug (Bjarte Rindal 85. min)

Aksel Norli (Wilyam Mesgun Tekelinkele 44. min)

Edvard Bolme Fjerstad

Harald Røen (Lars Ole Heggem 78. min)

Jostein Landsem

Roy Bolme

Sander Landsem Kattem (Jøran Heggem 78. min)

(Arkivfoto)



