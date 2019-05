Soknerådsval i Stangvik

Stangvik sokneråd har ikkje fått nok namn på vallista til soknerådsvalet i haust.

Vi manglar 5 namn!

Soknerådet kan ikkje stille liste viss vi ikkje har minimum 11 namn.

Derfor er rådet nøydd til å nytte seg av supplerande nominasjon og gå ut med oppmoding om at fleire seier seg villig til å stå på lista.



6 av desse kandidatane blir valde som faste medlemer og 5 som varamedlemer. Fristen for å supplere vallista er 5. juni. Soknerådet håpar at fleire kan vere interesserte, og med dette å få nok namn til at vi kan stille til soknerådsvalet i haust!

Interesserte kan melde seg til

Rannveig Brøske

mobilnr 47625054, eller til

Ingebjørg Myrbostad

mobilnr 47840386



Stangvik sokneråd

Arkivfoto