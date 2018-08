Søyådalen i Surnadal

På vei til Holtasetra. Gikk oppover på østsida av Søyåa.



Turleder Torbjørn Polden fortalte om setrene i Søyådalen og ga oss navna på fjell vi så rundt dalen.



Framme ved Holtasetra. Bak ser vi Klokkargardssetra.



Torbjørn hadde også humoristiske historier på lager. Slo godt an!



Slik så det ut rundt Holtasetra i «gamle dager». Mange setrer! De som vil vite mer om Søyådalen, kan lese boka «Søyådalen - utmarkshistorie frå Eidet» av T. Polden, E. Myrbostad og L.S. Ansnes.



Passet bra med husdyr på den gamle seterplassen.



Fra Holtasetra ser vi rett over Søyåa mot setrer og hytter på motsatt side av elva.



På vei over bokken for å gå tilbake på vestsida av Søyåa.



Dette er Mosetra. I bakgrunnen ser vi Holtasetra (rødt hus).



Framme ved Mellingsetra, hvor vi tok en lang matpause i finværet.



Setervertinne Brit Melling og kaffekoker Helge.



Helt umulig å si nei takk til dette!



Helge har tydeligvis blitt en helproff kaffekoker. Alltid god kaffe!



Hestetrugenes tid er forbi. Veldig bra at de er blitt tatt vare på!



Stor deltakelse på denne Tirsdagstur´n, hele 34 turgåere. Rekord for disse fellesturene, som startet i 2013. Dette ble den 111. i rekken.



Sing tok et kjærlig farvel med rakstertausa. Hun virker litt stiv i maska, dessverre.



Etter en rundtur til flere seterplasser ble det matpause på Mellingsetra. Vi fikk både naturopplevelser og et innblikk i tidligere tider. En innholdsrik turdag!

Slutter med å takke Brit og Torbjørn for at de ordner en flott turdag for oss. Kjempebra!



Tirsdag 21. august drar vi til et annet historisk sted, nemlig Songli i Orkdal. En plass med en helt spesiell fortid. Planen er at vi også tar en fjelltur fra Songli. Så bli med!



Kjører som vanlig fra Torshall kl. 9.30. Vel møtt!



Tekst/bilder: HEF