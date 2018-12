Sørger for rocka julestemning

Bildet over: Torstein Snekvik med band og vokalister.

Det er andre året på rad at Surnadal Konseptutvikling (SKUV) sørger for en litt annerledes julekonsert i Storstuå. Publikum har en godbit av en forestilling i vente fredag og lørdag, der både unge og litt mer erfarne utøvere bidrar.

Repertoaret er mer rocka enn på en tradisjonell førjulskonsert, men den gode julestemningen er bevart i aller høyeste grad, noe et variert og godt program sørger for. Her finner vi kjente klassikere som «Home for Christmas» og «Fairytale of New York» blandet sammen med mer ukjente «Christmas Card from a hooker in Minneapolis»; Tom Waits mesterlig framført av Karstein Mauset. KIN Dansekompani er et kjærkomment innslag til flere av numrene, og i tillegg dukker trioen Gøran Bolme, Kristian Nerland og Nils Inge Aasgård opp i ulike skikkelser (bildet under).



Korsfestelse midt i julestria. Blir påska avlyst nå?

Repertoaret er byttet ut fra i fjor, unntatt to sanger. Forestillingen er også noe utvidet i år, til stor glede for publikum. Bandet er i toppklasse, og i år har de fått med seg saksofonisten Christian Cuadra fra Sverige. Han krydrer forestillingen med sitt elegante spill. Det er også verdt å nevne at bortsett fra saksofonisten er alle utøvere under forestillingen lokale!

Vokalistene er Lisa B. Flostrand, Torstein Snekvik, Gunn Astrid Hove, Karstein Mauset, Øystein Bondhus og Astrid Hyldbakk. Bandet består av Ola Langli, Torbjørn Kvande, Oddbjørn Sponås, Brage Kristian Einum og Christian Cuadra. Danserne er Stine Valde, Ine Fiske, Marte Dahl Andreassen, Kristin Bøklep, Frida Bergheim, Mira Husby Bævre, Gunn Mari Våbenø, Sandra Strand, Hedda Krangnes Edvardsen, Andrea Fiske og Sarah Snekvik Wilhelmsen. Lyd og lys; Rune Dalager og Frank sPoon Botten.

Her kan du kjøpe billetter.



Øystein Hjelle Bondhus og Astrid Hyldbakk i en vakker duett.



Karstein Mauset synger blant annet Tom Waits under årets forestilling, noe vi gjerne hører mer av! Her flankert av noen av danserne fra KIN Dansekompani.



Fra venstre; Torstein Snekvik, Øystein Hjelle Bondhus, Karstein Mauset, Lisa B. Flostrand, Astrid Hyldbakk og Gunn Astrid Hove.