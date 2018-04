Søndagstrav

Bare to lokale travere stilte til start og det åpnet med Danny Delight i det tredje løpet der han travet uplassert på kilometertida 1.17.4 over distansen 2140 meter for sin eier Irene Løfaldli og understøttet av sin kusk Ragnhild Bjørnbeth.

I dagens sjette løp endte det opp med disk for Stormare over distansen 2160 meter. Nils Stokke er eier og Karl Ove Nordtømme var kusk. Vi ønsker ekvipasjene bedre lykke neste gang.

Tekst: Arnfinn Løfaldli

