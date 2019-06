Under Landsdelsmesterskapet i Leirduesti/sporting på Stampmyra i Rindal, ble det sølv til Tonje Fuglås Kvendbø på søndag. Geir Lyngvær, Gjemnes JFF sikra seg gull, og Stig Smistad, Nidaros JSK tok bronseplassen. Tonje vant 100 skudd sporting på lørdag.

Det var Rindal Jeger- og fiskerforening som arrangerte stevnet, og her står Ola Eirik Bolme, Magne Gåsvand og Ole Smevoll fra arrangementskomitéen. Stig Smistad og Tonje Fuglås Kvendbø hviler seg før finalerunden.

Landsdelsmesterskapet gjelder Møre og Romsdal ogTrøndelag. I tillegg til mesterskapstittelen, blir det konkurrert i ulike klasser. Det skytes først 2 rundar med 25 skudd, og de 10 beste går videre til 25 skudds finale.

I Rindal stilte det 20 skyttere fra Klinga i Namndal til Gjemnes. Banen i Rindal en knappe to år og nokså vanskelig. Banen har 6 kastere merka A til F. Det kan skytes ut to lerduer der den andre utløses av skuddet etter den første, og i finalen ble det skutt to samtidig fra forskjellige kastepunkt (dublé).

Rindal Jeger- og fiskerforening minner om at banen på Stampmyra i Romundstadbygda er åpen for alle på tirsdager og torsdager i heile juni, feriestengt i juli, men åpen igjen i august.

Under Kulturvøkku har Stampmyra Skytebane Åpen Dag lørdag 29. juni.



Klar til finaleskyting!



Målet sveva inn både fra høgre og venstre.



Treff, og knusing, helt til venstre i bildet.



Leirdua i mange biter etter en fulltreffer!



Johan Kvam fra Levanger JFL og Stig Smistad (sølv) fra Nidaros JSK gratulerer Geir Lyngvær, Gjemnes JFF med seieren og tittelen Landsdelsmester.

Nedafor ser du resultatene klassevis.

Nedafor ser du resultater fra lørdagens skyting på lerduebanen på Stampmyra, der Tonje Fuglås Kvendbø tok en klar seier.

Rindal Jeger- og fiskerforening er medlem av Trollheimsporten.