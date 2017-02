Sølv til Moholdt i NM

– Det smaker godt, smiler Øyvind Watterdal etter å ha gått inn til NM-gull i ski-o.

– Jeg synes jeg viste bra takter også under EM i Finland forrige uke. Men det er klart at en bekreftelse som dette – når jeg slår europamesteren på distansen – er godt å få med seg.

Europamesteren heter Lars Moholdt – som i dag var 16 sekunder for seint ute til også å bli norsk mester på mellomdistanse.

Etter to NM-gull på rad på mellomdistanse måtte Moholdt dermed nøye seg med sølv i dag når Watterdal fikk sitt 2. NM-gull i karrieren.

– Jeg har litt «smårusk» hele veien, og da holder det ikke til å vinne. Det er egentlig greit, kommenterer Lars Moholdt.

Han kan summere det til omtrent ett minutt sammenlagt tidstap. Dagens vinner har heller ikke gått helt rent.

–Stort sett var det oversiktlig og greit – med mye åpne myrområder. Men jeg har gjort noen småfeil.

Men det endte med seier og smil om munnen. Da må det være lov å håpe på suksess også når vi kommer til VM i Russland om drøye to uker.

– Jeg må være såpass kjedelig å si at jeg satser på gode gjennomføringer under VM, skisserer Watterdal nøkternt, før han likevel gir et lite innblikk i hva vi kan forvente:

– Om jeg prestere opp mot mitt beste vet jeg med meg selv at det ikke er så mange som slår meg.

I dag var det ingen som kunne hamle opp med karen som vant gull 16 sekunder foran Lars Moholdt. Bjørnar Kvåle tok bronsen omtrent minuttet bak dagens vinner.



– Det lover bra for stafettlaget under VM, kommenterer Watterdal.

Stafettlag på VM blir det ikke for dagens NM-vinner i dameklassen.

I Russland blir Evine Westli Andersen enste norske representant, men i dag var det flere om beinet i kampen om NM-gullet.

– Jeg følte meg litt sliten og klarte aldri å få opp farta skikkelig, og da kom jeg heller aldri på forskudd o-teknisk, sier jenta fra Løten.

Til tross for dårlig flyt og sliten kropp holdt det til NM-gull, 5 små sekunder foran Anne Willkommen Eiken. Bronsevinner Tilla Farnes Hennum var bare 16 sekunder bak.

– Jeg var litt skeptisk til om det skulle holde til å vinne, innrømmer Westli Andersen som altså kunne puste lettet ut da NM-gullet var et faktum.

– Det hadde vært kjipt å mislyktes under NM etter mange gode renn tidligere i vinter.

Nå slapp hun med skrekken, og kan glede seg til fortsettelsen som innebærer Sport8Norgescup i morgen, nye NM-helg om en uke og deretter VM i Russland.

– Jeg er glad det er et par uker til VM, slik at jeg har tid til å komme i form fysisk. Nå er jeg litt sliten etter EM, men konkurransene her i Norge er bra o-teknisk trening.

I dag ga denne o-tekniske treningen betalt i første NM-gull i seniorsammenheng for Evine Westli Andersen. Hun kan skilte med ett gull fra juniorklassen for 3 år siden.

Hovedløpet, som gikk parallelt med NM-mellomdistanse, ble vunnet av Pia Young Vik i yngste jenteklasse (D14), Teodor Mo Hjelseth i H14, Kristine Kravdal i D15, Kornelius Kriszat-Løvfald i H15, Jenny Baklid i D16 og Isak Jonsson i H16.



Fullstendige resultater på orientering.no

Tekst: orientering.no

Arkivfoto