Sølv og bronse til Kristoffer og Alise

Førstelaget til Sør-Trøndelag gikk inn til andreplass og sølvmedalje på dagens stafett under Junior-NM på Steinkjer. Kristoffer gikk en sterk førsteetappe, og vekslet likt med tredjeplassen. Til slutt ble det 2 .plass, 9 sekunder bak Akershus.

Alise Einmo tok søndag sin andre medalje under Junior-NM på Steinkjer. På stafettet for kvinner junior ble det tredjeplass og bronse til Sør-Trøndelags førstelag, bak Buskerud og Oppland. Alise gikk en god 2. etappe for laget sitt. Lørdag tok Einmo en sterk bronsemedalje på 15 km.

Foto: Surnadal IL