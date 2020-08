Sølv og bronse i NM i grovkaliber

Presseansvarlig i NM, Christian Holstad Lilleng, har sendt oss følgende sak fra Norgesmesterskapet:

Tovset Vatne dobbeltmester

Jenny Tovset Vatne ble lørdag dobbeltmester i kvinneklassen under Norgesmesterskapet i grovkaliber på Sunnmøre. Vatne var ikke fornøyd med utføringen av skytingen, men strålende fornøyd med gullet.

Odølingen vant fredag frigeværøvelsen hvor man skyter 40 skudd i hver stillinge, og etter å ha skutt 588p på 60 skudd liggende lørdag var altså helgens andre gullmedalje i boks. «Dette var veldig gøy!» strålte Nordstrands-skytteren etter endt skyting. «Skyteteknisk var jeg bedre i går enn i dag, men heldigvis så holdt det!»

Universitetsstudenten klarte ikke helt å sette fingeren på hva det var som gikk dårligere lørdag enn fredag. «Nei, hva det var vet jeg ikke, men jeg knotet er underveis. Mulig var det den lave temperaturen som påvirket avtrekksteknikken eller noe sånt, men jeg vet som sagt ikke.»

Sølvmedaljen gikk til Jorun Snekvik fra arrangørklubben Storfjorden. Hun hadde gullet innen rekkevidde helt frem til den siste fem-skudden, men da måtte hun ut i nieren fire ganger og da ble det to poeng for lite for 21-åringen fra Surnadal. "Jeg ble rett og slett for kald og for sliten på slutten til at jeg klarte å få inn de siste skuddene i tieren" fortelte Snekvik etter skytingen. "Det blir mange skudd i en slik konkurranse, så hendene var helt ødelagte på slutten, så da raknet det litt.".

Bronsemedaljen gikk til fjorårets Norgesmester i øvelsen, Joruns lagkamerat Guro Øie Bævre.

Lagskytingen ble vunnet av Storfjorden med trioen Ronja Hammervold, Guro Øie Bævre og Karoline Hansen.

For fullstendig resultatliste, se https://resultat.storfjorden-sportsskytterlag.no/StartFrame.htm under «60 skudd».

Foto: Christian Holstad Lilleng