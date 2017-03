Søkartala er klare

Nedgang i yrkesfaga

På fylkesbasis ser ein at yrkesfaga samla sett har lågare søking i år, medan søkartala for dei studieførebuande utdanningsprogramma er stabile. Bygg- og anlegg hadde gode søkartal i fjor, men opplever i år ein tilbakegang. Tilbakegangen i søkinga til teknikk og industriell produksjon i fjor, held fram. Nedgangen er på 10%. Fylkesutdanningssjef Erik Brekken meiner dette kan skuldast utfordringane innanfor industri- og verftsnæringa. Eit populært fag som elektro har også mindre søking, med nesten 14 prosent færre søkarar.

- Det er gledeleg å sjå at helse- og oppvekstfaget framleis er populært, og er no det yrkesfaget med høgast søking med 449 søkarar. Dette er ei yrkesgruppe vi veit at det er bruk for i åra som kjem, seier Brekken.