Snø i Rindal

Tekst og foto: Eli Solvik



Rindal kirke.



Utsikt mot Svorka sitt lager, 3 Venner, El-Co og Øvre Dalen.



I Rindal kan du ha hytte nesten midt i sentrum. Denne koselige fritidseiendommen kalles for Lund og eies av hytterindalinger bosatt i Kristiansund.​



Disse kule lyskulene ligger utenfor El-Co.



Første snøen som blir liggende på det nye kunstverket av Rune Røen på Rindal Sentrum.



Kunstneren Inga Dalsegg gleder seg over at sparkføret er sikret for stund.​





Søstrene Guri og Anne Bolme jubler over at snøen endelig kommer og kasta seg over snømåkinga etter skolen.