Snart klart for Vårsøghelg

Bildet over: Gerd Ingrid Kvendset, daglig leder for Laget Vårsøg, og Torbjørn Larsen, rektor hos Kulturskolen på Indre Nordmøre, varmer opp til Vårsøghelga med trekkspillmusikk.

Årets Vårsøghelg starter fredag 25. mai på tradisjonelt vis med åpning i kulturhuset og utstilling av Anne-Karin Furunes.

Et av høydepunktene i løpet av helga blir nok konserten på "Billaget" fredag, hvor Vårsøghelga har inngått samarbeid med Kulturskolen på Indre Nordmøre, som i år feirer 20-årsjubileum. Konserten blir et lokalt stjernedryss med tidligere kulturskoleelever som Jo Sverre Sande, Hans Olav Settem og Øyvind Weiseth som skal ha hver sin bolk under konserten. Sigrid Fivelstad og Silje Botten er henholdsvis performancekunstner og skuespiller/sanger, og skal også bidra denne fredagskvelden. Bandet vil bestå av Brage Kristian Einum, Olav Tørset, Jøran Norman og Sondre Skogseth. I andre del av konserten får vi en reunion av gruppa Famntak som består av Anders Larsen, Trygve Brøske, Jostein Ansnes og Tone Søyseth Døving.

På fredag blir det også Driva-debatt hvor temaet er nettvett, i tillegg til Henningtimen hvor 8. klasse får besøk av Henning Sommerro.

Lørdag blir det torg med kortreist mat og lokalt håndverk, og reåpning av Kallastua med besøk av Baral som er indisk filosof.

I anledning at 2018 er Korpsets år har Vårsøghelga leid inn tubaist Øystein Baadsvik til å ha seminar med Surnadal hornmusikk. Sammen skal de opptre på Kleivakvelden lørdag, der også Ida Jenshus, Henning Sommerro, John Pål Inderberg, Perikom, og Ove Røsbak står på programmet. Det blir også diktmønstring og utdeling av Kleivapris. I samarbeid med Surnadal konseptutvikling (SKUV) blir det musikkquiz etterpå, kombinert med pianobar hvor Brage Kristian Einum trakterer tangentene.

Søndag byr på kirkekonsert i Stangvik, med Iver Kleive og Knut Reiersrud, etterfulgt av Engegårdskvartetten i Svinviks arboret litt utpå dagen. Engegårdskvartetten er en strykekvartett som turnerer internasjonalt til vanlig.

- Vi håper selvfølgelig programmet faller i smak hos alle, sier Gerd Ingrid Kvendset, som påpeker at det er mulig å få med seg alle arrangement da det er godt med tid i mellom. Hun spår også at det blir rift om billettene, særlig til konserten i Billaget og oppfordrer folk til å bestille billetter i god tid.

- Vi beklager også at hjemmesiden vår er ute av drift for tiden. All informasjon om arrangementene og billettsalg finnes på vår Facebookside, sier Kvendset.