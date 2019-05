Snart klart for Sommerles.no!

Sommerles.no har vært en stor suksess gjennom flere år, i fjor deltok over 105 000 barn. Målet med kampanjen er å motivere barna til å lese så mye de bare orker i løpet av en lang sommerferie.

I Rindal har det nå gått ut brev til alle skolestartere og elever i 1.-7.klasse. I dette er elevens lånernummer notert. Dette må de ha for å registrere seg som deltaker. Blir dette borte før første innlogging, er det bare å henvende seg til biblioteket, så får dere det der. Til høsten blir det et avslutningsarrangement for deltakerne.

Sommerles.no gjør det gøy å lese!

- Sommerles.no er en digital lesekampanje på nettsiden sommerles.no. Barna lager seg en profil, registrerer alt de leser i kampanjeperioden og får XP (poeng) for hver leste side.

- Sommerles.no er for barn i 1.-7. klasse og varer fra 1. juni til 31. august.

- Barna får tilgang til en spesialskrevet fortelling av forfatter Mari Moen Holsve

- I tillegg til XP kan barna også gjøre seg fortjent til digitale troféer og kule premier som kan hentes på biblioteket!

- Sommerles er utviklet av Vestfoldbibliotekene, Vestfold fylkesbibliotek og firmaet Snuti AS.

- Sommerles ledes i 2019 av Finnmark fylkesbibliotek, Østfold fylkesbibliotek og Snuti AS.

Mer om kampanjen finner du her: Sommerles.no

Vi anbefaler også å følge med på bibliotekets facebookside (Rindal folkebibliotek) for eventuell mer informasjon underveis, for eksempel svar på gjentagende spørsmål. Hver uke skal kodeord offentliggjøres. Disse skal helst henge i biblioteket for å få flest mulig til å ta turen innom. I Rindal blir biblioteket stengt i 3 uker. I denne perioden blir kodeordene lagt ut på facebook.

Kontaktperson: Bodil Arnestad, biblioteksjef i Rindal, tlf. 91 59 49 83, rifo@rindal.kommune.no