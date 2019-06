Snart kick-off for den 35. Småtrolluka i Rindal

Småtrolluka i år, som i fjor, består av en fotballskole, hvor alle kan delta, inkludert kveldsaktiviteter som kino, spill, og en dagstur, som i år går til Haraldhytta. I tillegg er det Småtrolluka pluss, hvor de som ønsker å satse mer får muligheten til å vise seg fram og fokusere mer på fotball i dybden både praktisk og teoretisk.



- Det er ikke en fotballskole, det er mer en talentleir, sier Eli Landsem.

Småtrolluka pluss er det Eli selv som er i spissen for, og hun har med seg godt kvalifiserte trenere, slik at man har mulighet for å vise seg frem for trenere som også har en del innflytelse. Det er mer fotballbøker og alt er ren fotball.

Gunnar Halle, landslagstrener for G19, takket ja til å være med i år også, med forbehold om at laget ikke ble kvalifisert til EM, noe som de gjorde. Så i år måtte han delta med G19 på EM.

- Så han måtte dit, men det likte jeg dårlig da, forteller Eli og ler.

- Hvis ikke har han vært her, og det er jo en unik mulighet til å bli sett av landslagstrenere. Det er litt av poenget med Småtrolluka pluss at man har mulighet til å bli sett, med andre øyne. Hvis du har landslagstreneren her ei uke og ser på deg, da har du muligheten til å vise deg frem.

Ranheim fotballklubb bruker også å være der, og da har du også muligheten til å vise deg frem for et lag som ligger høyt opp på tabellene.

Sammen med fotballen er det også i år Friluftskolen, som er arrangert sammen men iTrollheimen. I år er det «Opprag Lomunddal» som er årets ekspedisjon. Her er det friluftslivet som gjelder, og barna får lære om naturen og får prøve flere friluftsaktiviteter mens de jobber seg mot målet. Merk at iTrollheimen-tilbudet forgår litt senere enn selve Småtrolluka, 26.-29.juni. Det er rekorddeltakelse på programmet i år.

Årets nyhet er Småtrolluka Mix. Det er ment til å skape engasjement for de som ikke er så interessert i fotball men allikevel ønsker å delta i Småtrolluka.



- Det er ikke så mye ballspill. Det er litt ridning, og litt mer basistrening, dans og litt forskjellig på Bakken Helse, som jeg har fått alliert meg med, sier Solveig Fiske.

- Det er mer fokus på allsidighet med et bredt utvalg, så barna får prøve litt av hvert.

Hovedpoenget med hele uka er at alle skal ha et tilbud uansett hvilke interesser og egenskaper du har i idrett.

På spørsmål om påmeldingen av årets arrangement, svarer Rune Løfald at de håper på rundt 800 deltakere, slik det har det har vært de siste årene.

Hvordan er forventingene til årets Småtrolluke, er de annerledes fra tidligere?

Eli Landsem svarer at de ikke har så mye nye forventninger.

- Vi opparbeid et ganske godt konsept, mener vi. Samtidig som vi prøver å fornye oss litt hvert år. Men passer på å holde på konseptet vårt i bunn. De samme barna kommer de tilbake år etter år, og så kommer barna til de som har vært med og så kommer barnebarn osv, så det har jo vært vellykket da, når de kommer tilbake hele tiden, forteller Eli Landsem.

- Hovedpoenget de skal trives her og trives med idretten og vi skal ta vare på alle sammen, sier hun videre. Det er såpass høy trenertetthet ved Småtrolluka nettopp fordi at barna skal bli sett. Det er ikke bare en trener og 30 barn.

Det er 35. årsjubileum, og det markeres blant annet med det nytt Småtrolluka Mix, som er et nytt tilbud. De ønsker de også annen markering, men det er ikke bestemt hvordan, forteller Rune Løfald.

Eli Landsem forteller litt om hvordan hun kom på ideen til Småtrolluka. Det var når hun gikk på idrettshøyskolen gom hun pendlet hjem hver helg for å spille fotball.

- Da ble det mange timer med bil i Østerdalen, som vi kan utenat. I 7 ½ år gjorde jeg det. Og da får du noen ideer, og da var Småtrolluka en av de ideene. De 2 først årene en fotballskole for jenter. Da stod guttene på siden og så på. Det var et godt tilbud. Det var kanskje den først fotballskolen som har vært i Norge. Etter hvert fikk guttene være med, så ballet det bare på seg mer og mer så har vi kjørt helt hit, frem til nå.

Rune Løfald forteller også at det navnet er innarbeidet lokalt, men man har hørt om Småtrolluka ganske langt unna. Selv om basisen av deltakerne er fra Midt-Norge, kommer det noen få fra andre steder også. Noen har slekt her, mens andre har hytter i området.

Eli forteller at til å begynne med spilte hun selv på landslaget, og at hun fikk med seg nesten hele landslaget som instruktører, så det har vært deltakere fra nesten hele landet.

- Ett år var det altså en fra Lindesnes en fra Kirkenes, to fra Stockholm og to fra Bergen, det var hele spekteret det!, forteller Rune.

Småtrolluka har ikke vært mulig om det ikke har vært for bygdafolket som har stilt opp som frivillige hjelpere.

- Det har vært helt fantastisk hvordan ei bygd har stilt opp for det her. Folk stiller opp om det så var å levere et brød, og det er å stå i kiosk, klippe plena, det har vært fantastisk hele vegen», Forteller Eli. Hun skryter også av klubben som for det meste har administrert opplegget de siste 20 årene. Eli roser hele bygda, og spesielt de som står bak og de som har tatt over det daglige ansvaret med å drifte opplegget. Hun understreker viktigheten av at de står på og får til dette hvert år, og også det å opprettholde dugnadssjelen.

- Det er enkelt å få folk til å være med, forteller Yngve. Han forteller at det er stas å få trøyene som en del av de mest aktive hjelperne, og også at folk som ikke bidrar nok til å få en blir nesten sur.

- Vi har jo også utdannet en del instruktører og trenere som senere blir trenere for barnefotballen, forteller Eli. De forteller videre om at de har utdannet flere trenere som også er blitt autorisert trenere, det er mange som er med som senere blir med som instruktører senere også. Hvem som helst som har vært med tidligere og andre med interesse kan melde seg som instruktør derom man ønsker. De har tidligere også brukt fotballforbundet med Morrisbak som trenerguru som var veileder for instruktørene i mange år og ble autorisert som trener.



- Der har du CV!

De forteller at grunnen til at det er her i Rindal, er at det er et veldig kompakt arrangement. I Rindal ligger alt ganske nært og sentralt, samtidig som instruktørtettheten gjør at alle blir sett og får veiledning. Det ligger også til rette for andre aktiviteter, det er ikke bare en fotballøkt på morgenen og ut på dagen. De har i tillegg arrangement som mesternes mester og opplegg midt på dagen og kveldsarrangement, så det er noe som foregår hele tiden. Fokuset er mest mulig aktivitet, forteller Yngve Bakken. Det er aktivitet døgnet rundt, og mange overnatter på skole, andre camper på skoleområdet, noe som er en trygghet for de som sover på skolen og de som arrangerer å ha voksne rundt hele tiden.

Tidligere har det også vært en dramagruppe i Småtrolluka. Det var i bunn og grunn for å få inn litt mer allsidighet og inkludere de som ikke var særlig store fotballspillere. Da det gikk ut for et par år siden ble det erstattet med det som nå er Camp Trollheimen, som ansees å være en søsterbedrift av Småtrolluka. Det er en sommerskiskole, som allerede er nesten fullbooket i år men som originalt startet som en del av småtrolluka. Mix tilbudet er en del av det prosjektet med å få Småtrolluka litt mer allsidig, men fortsatt holder fokus i idrett.

Småtrolluka bruker sine inntekter til å investere i bl.a. skistadion og fotballhall. Der poenget er å investere i prosjekter som gagner barna, og handler om å skaffe steder for aktivitet i bygden og ikke til driften.



- Det går til noe varig, noe som alle kan bruke, sier Eli.

Den største gleden med å gjøre dette år etter år, er de positive tilbakemeldingene og alle de blide ansiktene som dukker opp år etter år. Dersom noen er interessert i å være med i år er det fortsatt ledige plasser på alle tilbudene i år, men det begynner å fylles opp. Det er bare å melde seg på.



Bildet: F.v. Yngve Bakken, Solveig L. Fiske, Mali Beate Norli, Eli Landsem, Rune Løfald