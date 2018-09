Snart ett år med egen hudpleiesalong

Dyrnes Schei er ærlig på at det har vært litt opp og ned det første året, men at det tross alt har gått bedre enn forventet.

- Sommeren var en skikkelig opptur, med mange nye kunder. Jeg har inntrykk av at alle går fornøyde ut fra salongen, og har kun fått positive tilbakemeldinger. Kundene kommer tlbake, og det er et godt tegn. Det er dette jeg kan, dette jeg vil drive med og leve av i årene fremover, sier hun.

Dyrnes Schei sier at det fortsatt er en overvekt av jenter og damer som tar kontakt. Hun påpeker at hudpleie er for alle, både gutter og menn, jenter og damer - i alle aldre.

- Alle har hud, og hudpleie er for alle. Jeg tror det sitter igjen fra "gamle dager" at hudpleie kun består av "beauty". Sannheten er at det er så mye mer enn det, og aller mest handler det om kjemi i form av forebygging og pleie. Jeg kan også gi tips og behandling til alle som sliter med hudsykdommer, og tilbyr gratis hudanalyse og rådgiving. Jeg er her for å hjelpe, sier Oda.

Torsdag 8. november feirer Din Hud 1 år. Det vil bli markert med gode tilbud, kaffe og kaker. Mer om feiringen vil bli publisert når dagen nærmer seg. Før den tid vil Oda fokusere ekstra på eldre og øyebryn.

- Jeg starter en kampanje 17. september som gir gratis napping og forming av bryn ved bestilling av farging av bryn. Dette er noe som passer for alle aldre, men jeg oppfordrer spesielt eldre damer om å benytte seg av tilbudet. Jeg har svært god erfaring med denne aldersgruppen, og har fått gode tilbakemeldinger på resultatet. Når man blir eldre så forsvinner ofte fargene i huden. Ved farging av brynene, kommer trekkene frem igjen og man ser "freshere" ut, sier Dyrnes Schei. Se før og etter-bilder nederst i denne saken.

Hudpleieren fra Surnadal sier at hun har hjulpet mange ungdommer med hudpleieproblemer, og håper at flere forstår at det er hjelp å få.

- Jeg vet at det er mange som sliter med kviser, og at det er et stort problem for mange i en alder hvor de har mye annet å bekymre seg for. Det skal ikke mye behandling til før problemet blir mindre, og det kan igjen føre til større selvtillit, sier hun.

Ønsker du å kontakte Din Hud kan du ringe eller sende melding på SMS eller via Messenger. Kontaktinformasjon finner du på facebooksiden Din Hud Surnadal.

Din Hud er medlem av Trollheimsporten



Før og etter-bilder av ei dame som har fått behandling hos Din Hud