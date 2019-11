Smultringer med internasjonal smak

Tekst og foto: Anna Sæther



Gudrun i full gang med steking av smultringer til messa.



- Dette er kjempekjekt! November er avsatt til julemesseforberedelser. Slik blir det en festlig og meningsfull måned i stedet for en grå og tung november.

Gudrun svarer meg med overbevisning mens hun lemper smultringene over i fatet som bugner av nystekte og duftende fristelser. Disse legges senere i poser som skal selges på misjonsmessa på Eidet bedehus på lørdag.

Misjonsforeningsformann Inger Marie er enig i at arbeidet med julemessa tar masse tid, men at det er vel verdt det.



- Vi vet at smultringene og alt det andre vi baker er et bidrag til det store og mangfoldige arbeidet som Misjonssambandet driver på tre kontinenter, sier hun.

- Kom og kjøp! oppfordrer Gudrun.

- Det blir ingen Black Friday, men en glad og lys messelørdag!



Inger Marie viser stolt fram noe av resultatet.