Småviltjakt i Vindøldalen 2020 i perioden 10.september - 23.desember.



Kortsalg og kart i bomhuset på Holtamoan. Sjølvbetjening med kontantbetaling og Vipps.

Jakt med hund er ikkje tillate.

Det er ei begrensning på 2 ryper per dag og maks 8 per sesong per jeger.



Døgnkort kr 200,- og sesongkort kr 600,-

Arkivfoto