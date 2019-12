Slutt på hærverket på rutebilstasjonen

Teknisk leder Nils Heggem forsikrer at ingen trenger å føle seg overvåket når de benytter seg av venterommet. Det er kun en person som har tilgang til filmen fra overvåkningskameraene, og filmen blir bare sjekket dersom det blir oppdaget hærverk. Det er altså ingen som sitter og følger med på hva som skjer på venterommet. Filmen lagres 7 dager, i henhold til Datatilsynets retningslinjer. Etter 7 dager slettes alt.



God stemning på bussen

Ordfører Vibeke Langli var med som passasjer på skolebussen til Romundstadbygda og ned til Aune på morgenen siste skoledag før jul. Hun syntes det var fint å se hvordan elevene har det på bussen. Det var absolutt god stemning, og ekstra hyggelig var det at bussjåfør Stig Ove Dahlen brukte nisselue og delte ut kjeks til barna. Sjåføren fikk til og med julegave fra en av passasjerene.

Vel framme på rutebilstasjonen kunne ordføreren konstatere at venterommet er rent og ryddig nå. Kommunen sørger for jevnlig renhold, og det skal snart settes inn nye dører til toalettene.



Ordføreren kom til et rent og ryddig venterom.



Noen har ødelagt for andre

Vibeke Langli fikk en prat med skolebussjåførene, som tar en pause på rutebilstasjonen etter at elevene er levert på skolen.

Sjåførene har slitt med rot på venterommet i flere år. I perioder har de vært nødt til å rydde hver morgen. De vet at det er ungdom som har hatt tilhold her på kveldstid. De har stor forståelse for at venterommet har blitt brukt som oppholdsom, for ungdommen har ikke mange steder å oppholde seg. Men det er fryktelig synd at de som har vært her har rotet og ødelagt ting. Et åkle som hengte på veggen til pynt ble tatt ned og brukt som gulvteppe, forteller de, som et eksempel. Noen ganger har vinduer blitt åpnet og stått åpne om natta, selv midt på vinteren.

Sjåførene forteller at det ikke har vært hærverk og rot på venterommet siden kameraene ble montert.



Skolebusssjåførene Jan Atle Møkkelgård, Stig Ove Dahlen, Jan Erik Bolme og Kjell Bråten.



Oppfordrer til mer bruk av refleks

Skolebussjåførene benytter anledningen til å skryte av passasjerene som de frakter til og fra skolen hver dag.

- Barna er fantastiske, sier de.

Men de vil gjerne få komme med en oppfordring om bruk av refeks. Det er ofte vanskelig å se barna som står og venter i veikanten. De skulle ofte ønske at både skolebarn og andre er mye mer synlige langs veien i mørket.

De fleste bruker refleksvest, men man tenker kanskje ikke på at hvis refleksvesten blir vasket, eller hvis den er gammel og slitt, så er refleksene slett ikke så godt synlige lenger. Et annet problem med refleksvest er at den sitter på overkroppen, der det er minst bevegelse. Derfor er det ved første øyekast lett å ta feil av folk med refleksvest og stillestående ting som reflekterer lys, som f.eks. refleksene på brøytestikkene.

Sjåførene anbefaler derfor andre typer refleks i stedet for, eller i tillegg til, refleksvest. Reflekser på armer eller bein og den gammeldagse runde refleksbrikken som dingler i snor er mye lettere å se, synes de. Blinkende led-lys fungerer også veldig bra, og lys fra mobiltelefoner.



- Demp farten i Skolegata!

Siden sjåførene har ordføreren på besøk kommer de også med et hjertesukk over veiene i kommunen. Det er mange smale veier, og ikke minst dårlig dekke. Ordføreren forsikrer at politikerne fortsatt har fokus på saken, og vil jobbe enda mer for å få bedre veier.

Det er også mye ufornuftig kjøring blant bilistene. Mange har det tydeligvis travelt på vei til jobb om morgenen, og har ikke tid til å stoppe eller kjøre til side der det er best plass om de møter en buss. Det er mye unødvendig transport og for høy fart i Skolegata, synes busssjåførene, og oppfordrer alle bilister om å vise ekstra aktsomhet i den tida barna reiser til og fra skolen.



Busssjåførene ønsker alle god jul!