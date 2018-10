Slutt for Norsk Laksefestival

Bildet over: Ove Magne Aasen og Georg Solem.

Norsk Laksefestival er en stiftelse som er eid av Surnadal Jeger og Fisk og Surnadal Elveeigarlag, med 50% hver. For elveeigarlaget er det ikke forenelig med lagets formålsparagraf å drive en så stor kommersiell sak som det laksefestivalen har blitt, forteller Georg Solem. Som videre sier at eleveigarlagets oppgave er å forvalte laksestammen i elva, og at festivaldrift er langt utenfor lagets kjærneområde.

Opprinnelig var laksefestivalen et samarbeide fordelt mellom Surnadal Utvikling som representerte næringsliv og handelsstand i Surnadal, Surnadal Elveeigarlag og Surnadal Jeger og Fisk. Etter hvert ble Surnadal utvikling erstattet med Profero, som fortsatte med en tredjedel av eierskapet i laksefestivalen. Da Profero ble nedlagt forsvant den biten som representerte næringslivet og Surnadal Jeger og Fisk og Surnadal Elveeigarlag ble sittende med halvparten hver.

Det har vært tatt kontakt med næringslivet og handelsstanden i Surnadal for å høre om det kan være ønske om å ta over Norsk Laksefestival, men så langt har det ikke vært positiv respons, kan Aasen og Solem fortelle. De har også vært i kontakt med andre aktører, men det har heller ikke her vært interesse for å få til noen avtale. Det er en forutsetning at Norsk Laksefestival skal drives vider av noen som er lokalt forankret, understreker Solem. Og både han og Aasen forteller at begge foreningene er villige til å bidra om det er noen som vil ta over eierskapet og ansvaret for Norsk Laksefestival. Om det ikke skjer så vil stiftelsen Norsk Laskefestival bli oppløst og eierandeler fordelt på de to foreningene.

Norsk Laksefestival er et meget godt innarbeidet system, forteller Solem, og om noen kommer på banen i siste øyeblikk for å drive videre, så vil de kunne overta dette nå. Norsk Laksefestival har et godt omdømme og både Solem og Aasen er opptatt at det er best å gi seg nå mens det fortsatt er slik. Men om noen skulle ønske å drive Norsk Laksefestival videre er de forpliktet til relasjonene med elva, dalføret og lokalsamfunnet. Solem mener at det er lokaliseringen i sentrum som har vært med å gjøre festivalen til en suksess.

Både Aasen og Solem gir en stor honnør til alle komitelederne som har vært med og deltatt i mange år for at Norsk Laksefestival skulle bli det det har blitt. Her er det mange som virkelig har lagt ned mye arbeide, avslutter Solem.