Slutt for Narvesen Surnadal

Kjøpmann Solveig Løset, som tok over butikken for så å si nøyaktig tre år siden, henviser oss til Narvesen sentralt når vi ber om en kommentar.

Kommunikasjonsansvarlig i Reitan Convenience Norge, Thea Kjendlie, svarer følgende i en e-post:

- Vi ser oss dessverre nødt til å legge ned Narvesen Surnadal, da vi i flere år har slitt med lønnsom drift. Årsaken er at det ikke er stor nok kundetrafikk på denne beliggenheten. I tillegg til kjøpmannen vil to deltidsansatte miste jobben i forbindelse med nedleggelsen.

Senterleder Lorentz Sæter bekrefter også nedleggelsen, og legger til at Narvesen har lagt ned flere kiosker i 2018 - blant annet i Kristiansund, Oppdal og på Tynset.

Sæter opplyser at han allerede har avholdt et møte med interesserte som ønsker å starte ny drift i lokalene som blir ledige etter Narvesen. Et nytt møte vil finne sted i starten av september, men senterlederen ønsker ellers å holde kortene tett til brystet inntil videre.