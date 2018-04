Slår rot med relasjoner

- Jeg får ikke en gullklokke noe sted, nei, ler Martha når hun forteller om de mange jobbene til lands, til vanns og på alle nivå.

Men om jobbene har vært mange og forskjellige har to tråder fulgt henne hele veien: ledelse og menneskeinteresse.

Tidlig lederansvar

Å vokse opp som «jordbærprinsesse» i Torvik, hvor familien har drevet med jordbærdyrking siden 60-tallet, har lagt fundamentet for disse to rettesnorene. Far Nils kunne på en god sesong lede opp mot 50 ansatte, og det var helt normalt å være et tjuetalls mennesker rundt middagsbordet. Mor hadde omsorg for hver og en, forteller Martha.

- Grunntanken om likeverd og omsorg for alle er den viktigste arven hjemmefra, fastslår hun.

Det var også i Torvik at nysgjerrigheten på omverdenen ble tent. Om vinteren kunne det være «helt dødt», som Martha beskriver det, til sommeren kom og verden bokstavelig talt ramlet inn på kjøkkenet. Martha ville ut og se den selv, og etter å ha studert sjøfartsfag i tenårene reiste hun til sjøs i noen år. Det var på sjøen hun fikk sitt første lederansvar i en alder av 21 år, som stuert om bord på et skip fullt av argentinere – som på ingen måte var vant med kvinnelige sjefer. Mottakelsen var blandet, medgir Martha, men det gikk godt.

Mot fast grunn

I 1994 fikk Martha datteren Lina Marie, noe som satte en strek for det rotløse sjølivet. Martha jobbet en tid mye innen restaurantbransjen, men fant til slutt ut at hun ville utdanne seg. Kursen ble satt mot økonomi og administrasjon i Lillehammer og deretter siviløkonomstudiet ved Handelshøyskole i Bergen, før mor og datter bosatte seg i Trondheim. Det gikk ikke lenge før Martha på ny fikk lederansvar. Innen Forsvarsbygg, Arbeidstilsynet, som organisasjonsdirektør i Høgskolen i Sør-Trøndelag og som økonomisjef i Trondheim kommune,

- Ofte i slike lederstillinger blir ansvarsområdet så bredt, og man får ikke vært så tett på folk som man ønsker.

Tiden var derfor inne for å prøve noe helt nytt.

- Jeg skulle jo egentlig aldri tilbake til Surnadal, så det ble en lang prosess i hodet mitt, smiler Martha.

I 2015 vendte hun omsider tilbake og startet i jobben som «opplevelsesskredder» for reiselivet i Surnadal og Sunndal. Halvannet år senere snudde kompasset på ny og Martha tok grep for å realisere drømmen om å jobbe enda tettere på mennesker. Slik ble Mary’s Place skapt.

Bruker egne styrker

Men hvorfor Mary’s Place? Martha er Springsteen-fan, og de som har lyttet litt til Bruce Springsteen vil ha lagt merke til at navnet Mary går igjen av flere av hans sanger, og Mary’s Place er også tittel på en av låtene. Martha forklarer at for henne symboliserer denne Mary en person som jobber hardt, skaper sin egen fremtid og holder motet oppe.

Denne tanken likte også Jan Spurkeland, Marthas mentor. Spurkeland er opphavet til begrepet relasjonsledelse i Norge og har skrevet flere bøker om det å sette menneskeorientert ledelse i system. Deres felles lidenskap for temaet har fulgt dem i mange år, før Martha ringte Spurkeland våren 2016 for å si «Nå tror jeg at jeg er klar!».

- «Det var jammen på tide!», fikk jeg til svar, ler Martha.

Siden sommeren 2017 har Martha satset for fullt med Mary’s Place. Det har hun ikke angret på.

- Jeg er glad for at jeg turte å ta spranget. Det er dette jeg må jobbe med. Nå får jeg brukt det beste i meg selv, som jeg jo jobber med å få andre til å gjøre, smiler Martha.

Relasjonelt mot

Mary’s Place er en del av et autorisert nettverk tilknyttet Spurkelands Relasjonsledelse Norge og har idrett, skole og næringsliv som målgrupper. I løpet av det siste året har Martha jobbet blant annet med Norges Fotballforbund, Politihøgskolen og flere kommuner.

Det handler både om å arbeide på systemnivå med kulturbygging og verdiarbeid, men også trening og utvikling på individuelt plan.

- Felles kjerne for trenere, lærere og ledere er det å hjelpe andre til å finne det beste i seg selv, mener Martha.

Ettermælet til ledere kommer nemlig ikke fra resultat, økonomi eller beslutningsdyktighet, men hvordan du håndterer mennesker i alle livssituasjoner, mener hun. Fra det helt elementære som man tar for gitt, som det å hilse på andre med et fast blikk, til de krevende samtalene man må kunne ta.

- Dette er det viktigste og det vanskeligste man gjør. Vi trener ledere i å ha relasjonelt mot til å stå i krevende situasjoner, sier Martha.

- Vi setter også fokus på at du som leder, lærer og trener har ansvar for å like de du jobber med. Gjør du ikke det, må du finne noen kanaler å gjøre det på, fastslår hun.

Synlig på Skei

Etter snart ett år med hjemmekontor er Martha nå å finne i kontorfellesskapet på Landbrukshuset.

- Jeg ønsker å være synlig i Surnadal og vil si til alle at nå er jeg her – og dette driver jeg med!

Martha inviterer i den anledning bedrifter og organisasjoner til markering torsdag 3. mai. Dit kommer også Tor Asle Kleveland, trenerutvikler i Rosenborg og Trøndelag Fotballkrets for å snakke om hvordan Relasjonskompetanse brukes for å utvikle en mestringsorientert kultur. Ta kontakt med Martha om du ønsker å melde deg på.