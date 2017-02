Skyggelister med skjult spor for bildeoppheng

Markedsjef Hege Gåvand og Georg Aune som har utviklet produktet



Løsningen har fått navnet «Bildis» og er basert på et utfrest spor på baksiden av skyggelistene. I dette spores huker man opp ferdige oppheng med billedkrok. Sporet er frest ut i samme operasjon som fresing av skyggen, og koster derfor ikke noe ekstra. Siden alle skyggelister fra Rindalslist nå er «Bildis», blir det ikke noe dobbelt lagerhold eller fare for feilbestillinger.

Listene leveres i hvitmalt furu og kommer i fast lengde på 4,40 meter. Bestilles på NOBB-nummer.



En veldig enkel løsning

– Bildis er et konsept vi har stor tro på, sier markedssjef Hege Gåsvand i Rindalslist. Det smarte er at sluttbruker fra nå av kan utnytte en løsning som finnes i huset. Og husk at skyggelistene går rundt hele rommet. Ingen annen løsning er så enkel, dekkende og prisgunstig. Det blir nok obligatorisk for alle utleieboliger der man ikke får lov til slå spiker i veggen, og kjærkomment for dem som ikke ønsker hull i veggen i sin egen bolig.

Vi vet at folk har småvondt når de skal slå de første stiftene i en ny vegg. Det slipper de nå. De kan henge opp flere bilder, flytte dem opp og ned og til begge sider og ta dem vekk hvis de vil.



Sluttbruker kjøper ferdige oppheng i transparent nylon eller stålwire

Opphengene er 1,5 meter lange og er festet i en krok som hukes på plass i skyggelista etter at lista er montert. Med hvert oppheng følger en høyderegulerbar krok til bildet. I tillegg selges pakninger med 2 løse høyderegulerbare kroker slik at sluttbruker kan henge flere bilder på samme oppheng.

Så lenge det blir montert skyggelist med bildis, kan man i ettertid bestemme om man vil bruke systemet, og oppheng kan skaffes etter behov.



Transparente selvvalgpakninger gjør det enkelt for sluttbruker i butikken. Nylontråd eller stålwire.



God mottakelse på fagmesse

­ – Det har vært viktig for oss å gjøre «Bildis» så enkel som mulig for butikkene og håndverkerne, sier Hege Gåsvand. ­ «Bildis» fikk en god mottakelse på Bygger’n sin fagmesse i januar, og vi fikk mange godord nettopp for dette. Prisen på listene er uforandret, og vi håper at dette vil gi våre kunder en konkurransefordel, tilføyer hun.

En egen nettside – www.bildis.no – har både produktforklaring og forhandlerliste. Siden er laget for å forenkle kommunikasjonen med sluttbruker, men vil også være grei å bruke i butikk.

Bildis er utviklet av Georg Aune og patentsøkt av Rindalslist.



Hekt opphenget på plass etter at listen er montert



Høydejuster bildekroken



Heng bildet på plass



Monteringsanvisning list



Slik festes kroken



Med 20mm forankring i stenderverk og 1 stift per 40 cm, bærer listene inntil 5 kg bilder per oppheng og inntil 10 kg bilder per løpemeter list.



Rindalslist AS er medlem av Trollheimsporten