SKUV rocker julen inn

At gjengen på scenen er av høy klasse er udiskutabelt. Til årets rocka juleshow har SKUV fått med seg seks vokalister i særklasse, et solid band som til de grader leverer varene og dansere fra Kulturskolen på indre Nordmøre som løfter showet med sine sceneinnslag. Som om ikke det var nok bidrar Svarrabærje teaterlag med fire humorinnslag. I sum et juleshow som virkelig er verdt et besøk.

Med navn som Karstein Mauset, Torstein Snekvik, Øystein Hjelle Bondhus, Lisa Botterli Flostrand, Gunn Astrid Hove og Pernille Torvik Kvande som vokalister, og et band som består av Brage Kristian Einum, Rolf Paulsen, Olav N. Tørset, Torbjørn Kvande og Ola Langli, må ensemblet finne seg i at forventningene til publikum er skyhøye.

De innfrir. På alle mulige måter.

Store stemmer og parterapi

Konseptet "Merry Fu**ing Christmas" er bygget på å arrangere en annerledes julekonsert fri for tradisjonell julemusikk, men med rock og trøkk. I løpet av nitti minutter får vi høre låter fra blant annet Coldplay, Maria Carey, Sia, Cyndi Lauper, Anne Preus, The Maine og Dumdum Boys. Fremført av lokale artister med store stemmer.

Vokalistene fremfører låter alene, synger duetter og korer - og alle får vist frem sine kvaliteter. Karstein Mauset fremfører Dumdum Boys sin "Stjernesludd" på vakkert vis, 17 år gamle Gunn Astrid Hove får briljere med sin stemmeprakt i Maria Carey sin "All I Want for Christmas is You", og Lisa Flostrand får frem gåsehuden med sin tolkning av nylig avdøde Anne Preus sin klassiker "Når himmelen faller ned".



Karstein Mauset og Ine Fiske

Øystein Bondhus er alltid solid, og får vist frem sine kvaliteter i "Ho, ho Hopefully" av The Maine. Bondhus er også i sitt ess når han får synge sammen med nevøen Torstein Snekvik. Snekvik blir bare bedre og bedre - noe vi blant annet får høre under fremføringen av Coldplays "Christmas Lights", en låt som passer stemmer hans perfekt. Onkel Øystein og nevø Torstein har en spesiell kjemi på scenen, og synger virkelig bra sammen i "Do They Know it`s Christmas".



Torstein Snekvik og Øystein Bondhus



Pernille Kvande Torvik er med i "Merry Fu**ing Christmas for første gang, og er et flott tilskudd på scenen. 18-åringen har en helt særegen og spesiell stemme, og har ved flere anledninger imponert publikum. Det gjør hun også denne gangen, med fremføring av Sias "Snowman", og ikke minst under "Christams Tears" av bluesartisten Freddie King.

Mellom låtene bidrar Svarrabærje teaterlag med humorinnslag. Line Indergård, Håkon Solem og Eirik Nordvik er tydelig inspirert av Kevin Vågenes populærer serie "Parterapi" som sendes på NRK. Med en lokal vri, som selvsagt også inneholder et lite stikk i retning Glærum, tar de oss med inn i parforholdets mange utfordringer. Godt leverte av trioen!

Danserne fra Kulturskolen på indre Nordmøre bidrar som alltid med vakker dans, og som er med på å sette stemningen og løfte forestillingen enda et hakk.



Håkon Solem og Line Indergård

Har du billett til Merry Fu**ing Christmas"? Da er det bare å glede seg, for dette var knallbra!

Har du ikke billett, må du sette opp farten. I skrivende stund er det 14 ledige billetter til fredagens premiere, og 44 til lørdagens forestilling.

