SKUV med påskejam.

Det står også denne gangen mange varierte innslag på programmet på forhånd, i tillegg til at vi håper flere møter opp og slenger seg på underveis. Vi er stolte av å ha med flere debutanter i jam-sammenheng denne gangen. Vi får blant annet besøk av vokalistene Kristine Holte, Gunn Astrid Hove og Kristin Aasgard Langli. I tillegg dukker kjente fjes som Halvor Drøpping, Øystein Hjelle Bondhus og Janne Husby opp. Alle disse blir akkompagnert av vårt eminente husband som består av musikerne Brage Kristian Einum, tangenter, Olav Nergård Tørset, slagverk, Sondre Skogseth, bass og Øyvind Glåmen, gitar. I tillegg får vi en ny bandkonstellasjon med Øyvind Glåmen, Torbjørn Kvande, Rune Dalager og Torgeir Bitnes. Med et noe begrenset jamtilbud i Kristiansund i disse dager kommer det også storfint besøk derfra for å delta og bidra til å bringe påskehøytiden inn sammen med oss.

Programmet til de forhåndsmeldte innslagene har stor variasjon. Her er alt fra AC/DC til Miley Cyrus i tillegg til Bon Jovi, Chuck Berry, Rolling Stones og norske Eriksen.

SKUV ønsker et mest mulig inkluderende musikermiljø for alle som gjerne vil søke musikalsk utveksling, erfaring, glede og kreativitet ved å åpne for impulser fra alle, uavhengig av alder, erfaring og gruppering. Jammene våre er midt i blinken for dette og vi håper at så mange som mulig finner veien både til scene og i salen ved bordene. Vi har god tid til «frijamming» etter de påmeldte innslagene, og her er det meste lov, uansett stil og nivå. SKUV stiller som alltid med lydanlegg og mikrofoner, trommesett, to gitarforsterkere, en bassforsterker, et elpiano/orgel og muligheter for å plugge inn akustiske gitarer.

En knakende god jam er ingenting uten et flott publikum, og SKUV håper at mange tar turen innom for å høre på de flotte spillemenn- og damene. Dørene åpner klokken 21.00, og som alltid begynner første innslag presis klokken 22.00. Inngang er 150,- for medlemmer, og 200 for medlemskap og inngang hvis noen ønsker å benytte anledningen til å melde seg inn i SKUV samtidig.

Arrangementet har 18-års aldersgrense.