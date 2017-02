Skriv for nettet-kurs

Etter vel 7 år på lufta ser redaksjonen behov for å oppdatere seg og har derfor engasjert ekspertisehjelp frå firmaet HvabeHager i Trondheim. Dei held ulike kurs innan ulike tekstsjangrar og tema, og vi har bestilt kurset «Skriv for nettet». Sidan vi slettes ikkje er åleine om å drive publiseringar på nettet inviterer vi like godt alle andre som kan ha interesse og behov, til å delta saman med oss.

Vi har fått støtte frå Surnadal kommune sitt Næringsfond, og ein uventa positiv respons frå Ålvundeid Grendalag som gjer at vi kan tilby eit 3,5 timar langt kurs heilt gratis til 20-25 lærevillige deltakarar! Kurset passar til nettredaktørar og andre som skriv innhald til ulike nettsider. Du treng ingen spesielle forkunnskaper. Kurset blir i Svorkasalen onsdag 15. februar klokka 18, og det er påmelding til Elinor Bolme på elinor@svorka.net eller 90196268.

Les meir om grunntanken i kurset her: HvabeHager-skriv for nettet, med muleg små justeringar frå kurshaldar Camilla Hager.

Kursinnhold:

Hvordan vi leser på nett

Tips og teknikker for å skrive for dette lesemønsteret

Hvordan forkorte og forenkle uten at det går utover budskapet

Gode lenker og hvordan få folk til å klikke

Hvordan skrive for Google

Illustrasjonsfoto: pexels.com