Skolevalg på NoFo

AP - 9 stemmer - 12%

FrP - 6 stemmer - 8%

Høyre - 2 stemmer - 2,6%

SV - 26 stemmer - 34,6%

SP - 7 stemmer - 9,3%

MDG - 11 stemmer - 14,7%

KrF - 0 stemmer - 0%

Venstre - 2 stemmer - 2,7%

Rødt - 4 stemmer - 5,4%

Andre - 1 stemme - 0,3%

Blank - 7 stemmer - 9,3%



Det var god debatt med høyt nivå i forkant mellom elever og praktikant. Kombinert med høy deltagelse i valget lover det godt for fremtiden.

De som deltok i debatten var Amalie Opstvedt (elev) for SP, Tommy Selvåg Holtan (praktikant) for SV og Carl August Klevjer (elev) for FrP.



Tekst og foto: John Steinar Hansen, lærar Nordmøre Folkehøgskule

Bildet: Tommy Selvåg Holtan, Amalie Opstvedt og Carl August Klevjer.