Skolestart og trafikksituasjon

Det blir full skoledag (fram til kl 14.30) for alle elevar.



...og hugs: er du sjuk, kan du ikkje kome på skolen. Det er svært viktig at alle følgjer råda om smittevern. Vask/sprit hender, og hald god avstand til kvarandre. Vi har alle eit felles ansvar for å hindre smitte av Covid-19.

Surnadal vgs har laga eit informasjonshefte til elevar og føresette som inneheld det meste du treng å vite i samband med skolestarten. Du kan laste ned heftet på skolens heimeside.

Trafikksituasjonen på skoleområdet

I samband med byggeprosjektet på Surnadal ungdomsskule er trafikksituasjonen på skoleområdet krevjande. Det er mykje tung trafikk på området som vi må ta omsyn til. Det er derfor svært viktig at alle elevar som køyrer bil parkerer nedanfor Øye kyrkje.

For å unngå trafikk-kaos og farlege situasjonar skal alle som blir køyrt til skolen gå frå "rundkjøringa" ved busshaldeplassen. Det er laga ein ny gang- og sykkelveg i samband med prosjektet. Sjå GUL merking på kartet nedanfor. Ta kontakt med skolen vår dersom du har særlege behov som gjer at du må ha skyss til døra.

Alle som køyrer moped kan få parkere på tilvist plass på skoleområdet. NB! Ved avkjøringa opp til skolen er det store mengder løsgrus, og det er fleire som har velta den siste tida. Køyr forsiktig!