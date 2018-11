Skolemesterskap inspirert av sjakk-VM

Skolemesterskapet arrangeres hvert år mens VM i sjakk pågår, og deltakelsen øker for hver gang. I år var det over 50 deltakere. Odd Rune Einmo forteller at det er stor interesse for sjakk på skolen, og mange av elevene spiller sjakk i biblioteket i pausene.

Opplegget er innledende seriespill på formiddagen og finalespill etter lunsj. I de innledende rundene spilles partiene med tidsbegrensning. På slutten av dagen spiller de to beste finale med hele skolen som publikum.



Trollheimsporten stakk innom da mesterskapet begynte, og alle spilte innledende runder samtidig.



Amund Pihl Strand (15) er fersk NM-deltaker i sjakk. Han valgte å stille utenfor konkurranse, men var med og hjalp til med arrangementet. Deltakerne i mesterskapet fikk også mulighet til å spille mot han, med mål om å klare flest mulig trekk før sjakk matt.



Deltakerne fikk mulighet til å spille en "hurtigrunde" mot NM-deltaker Amund Pihl Strand (t.h.)



Skolemesterskapet ble vunnet av Ørjan Møkkelgjerd, foran Ingrun Ranes og Henrik Vattøy Solli. Alle de tre på pallen er fra 9. trinn. Vi gratulerer!