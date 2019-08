SKOLEMAT TIL ALLE

Velkommen etter AP!

SV har i mange år jobba for skolemat, og vi har fått mykje ”pes” for å tru at skolemat har noko med læring å gjera.

No viser også forskning at SV har hatt rett i argumenta for skolemat.

Alle elevar treng sunn mat for å få energi og konsentrasjon i skoledagen. Det vil også føre til sosial utjamning.

Så får vi håpe på regjeringsskifte om 2 år, slik at vi kan få midlar til å vidareføre og vidareutvikle det gode arbeidet for skolemat som allereie er gjort i kommunen vår.



Inger Johanne Iversen

Surnadal SV