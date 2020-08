Bestillingsfristen for skogbruksplaner i Rindal nærmer seg fort, og det er viktig at så mange som mulig melder seg på for at prosjektet skal gjennomføres.

De fleste skogeiere i Rindal har allerede miljøregistreringer (MiS) fra forrige planrunde. I dette prosjektet skal alle de gamle MiS-registreringene revideres. Det betyr at hvis eiendommen din ikke er med på planprosjektet nå så blir ikke de gamle MiS-registreringene revidert. Da er de ikke lenger gyldige i forhold til norsk PEFC-standard og eiendommen er ikke lenger sertifisert for å levere tømmer.

Selv om eiendommen din har MiS-registreringer fra før er det viktig å bestille en skogbruksplan eller ressursoversikt nå for å fortsatt være sertifisert.

I tillegg til revidert MiS får du også et godt planprodukt som du kan bruke til å planlegge hogst og forynging. Levering i ALLMA sikrer at planproduktet kan være oppdatert i mange år framover.

Spre gjerne budskapet selv om du allerede har bestilt plan selv. Vi ønsker at så mange som mulig skal være med så den endelige fristen for bestilling er satt til fredag 14. august.

Hvis du ikke har bestilt kan du bruke denne linken og kommer da rett inn i bestillingsskjemaet: https://zfrmz.com/CuzFXC2atoljw31I7qpX

Her fyller du inn alle opplysninger om eiendommen og hva slags produkter du vil bestille. Du må også krysse av for at ALLSKOG kan få tilgang til dine plandata for at vi skal kunne levere planen i ALLMA.

Du kan lese mer om planprosjektet på Allskog sine nettsider

Foto: John J. Storholt