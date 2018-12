Snøen har kommet og det er fine forhold for skigåing på Nordmarka. Det betyr at vi avslutter innetreningene på mandag, og starter med skitrening på Nordmarka allerede neste uke. Alle treningsgruppene trener på tirsdager fra 18.00, mens på torsdagene vil det være trening for 5. klasse og oppover til samme tidspunkt.

Følg oss på Facebook under Surnadal IL Langrenn, og på Instagram under sillangrenn for oppdatert informasjon.