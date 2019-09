SKILLS-prosjektet ble en suksess

Ideen til dette prosjektet er en teknologikonkurranse fra "SKILLS - Framtidens fagarbeider" ved SINTEF i Trondheim, hvor Pipelife er en av bedriftspartnerne. Målet med oppgaven var å gi elevene innsikt i hvordan man jobber med teknologi for å utvikle ide til produkt. SKILLS kan du lese mer om her.



Godt samarbeid mellom skoler og næringsliv

Ove Magne Aasen, som er lærer ved Surnadal ungdomsskole, har koordinert prosjektet i Surnadal. Arbeidet med prosjektet var valgfag på 9. trinn i fjor. Arbeidslivsfag er valgfag som rettes mot yrkesfag, forklarer Aasen.

SKILLS-prosjektet har vært gjennomført i tett samarbeid med Pipelife. Elever og lærere på byggfag og industriteknologi ved Surnadal vidaregåande skole har vært med på gjennomføringen. Talgø har også bidratt med en del materialer og små tips, og også de var meget velvillige og interesserte i prosjektet, forteller Ove Magne Aasen.

Det var stilt noen krav til utforming og funksjon på farkosten på forhånd, men elevene har i stor grad hatt frihet til å gjennomføre sine egen ideer. Det startet med ideer fra elevene, hvor de fikk tilbakemeldinger fra ingeniører hos Pipelife. Etter et par runder fram og tilbake ble det laget tegninger av farkostene som skulle bygges. Allerede på dette stadiet lærte elevene mye. Det å ha en arbeidsrettet dialog på e-post var nytt for dem, sier Ove Magne Aasen.

Da tegningene var ferdig utformet av Pipelife sine ingeniører kunne byggingen starte. Den praktiske delen foregikk på Surnadal vgs. sammen med elevene der.



Klare for sjøsetting. F.v. Håvard Mikkelsen, Håvard Heggset, Ole Moe Stensønes og Lars Holte.



Mye bedre enn å snekre fuglekasser

Elevene ble delt opp i fire grupper, som har laget en flåte hver. Håvard Mikkelsen, Ole Moe Stensønes, Håvard Heggset og Lars Holte har laget en farkost med båtmotor.

- Hva synes dere om å være med på et prosjekt som dette?

- Kjøle gøttj, sier guttene.

Alle fire er enige i at dette er et morsomt og spennende prosjekt som de har lært mye av.

De forteller at det startet planleggingen tidlig på høsten i fjor, rett etter skolestart. Men planleggingsfasen var litt for lang, synes de. Det ble litt kjedelig i lengden. Det viste seg også at det ferdige produktet slett ikke ble som på tegningen, for de måtte gjøre en god del justeringer underveis. Men jo da, de lærte litt av planleggingen også. De fikk blant annet tips fra ingeniørene på Pipelife om at de måtte bruke større rør enn de hadde tenkt, og nå ser de at det var lurt.

Sent på høsten i fjor startet byggingen av flåten. Det syntes de var mye mer interessant. Opprinnelig hadde de tenkt å bruke en motorsagmotor, men så kom de over en båtmotor, og det ble en enklere løsning. De synes det er moro å få lage noe helt nytt, som de får teste ut og se om det fungerer.

- Vi var veldig heldige som fikk være med på dette prosjektet! Vi synes nesten synd på 9. trinn i år, som må snekre fuglekasser. "Ta her mykkjy gauar", sier guttene.

- Er dere spente på hvordan det gå med sjøsettingen?

- Ja, vi er spente og litt nervøse. Men vi skal få til fliring, i alle fall, smiler de.



Oppladning med grilling av pølser.



Flåtene fraktes ned til sjøen.



Snart skal spenningen utløses.



Arve Ervik fra Talgø, Anders Grimsmo fra Consto og Kjell Larsen fra Pipelife er imponert over jobben til skolelevene, og håper på flere slike samarbeidsprosjekter i framtida.



Trivsel og motivasjon skaper gode resultater

Etter hvert som sjøsettingen nærmer seg fylles kalkstanda opp av forventningsfulle foreldre og samarbeidspartnere. En av dem er administrerende direktør i Pipelife Norge AS Kjell Larsen. Han har store forventninger til prosjektet, og synes at det er et eksempel på godt samarbeid mellom ulike aktører. Han tror at næringslivet vil ha igjen for det senere, når de støtter prosjekter som framtidens fagarbeidere og ingeniører kan lære så mye av.

Han forteller at han ser at elevene har vist kreativitet og utført arbeidet solid og ordentlig.



- Dette er prakteksempler på hva det går an å få til med godt samarbeid! ​Fantasien blomstrer. Det fremmer også trivsel og motivasjon, som igjen skaper gode resultater. Og det er artig for elevene at det gikk så bra, påpeker Larsen.

Han forklarer også at det har vist seg at fagarbeidere som tar videre utdanning blir de beste ingeniørene. Dette er kanskje den beste utdanningsveien, mener han. De som har praktisk erfaring har også bedre forutsetninger for å ta til seg teorien.

Arve Ervik fra Talgø er enig i at dette er et godt prosjekt.

- Elevene får bruke hodet på en annen måte. Og det er viktig for oss i Talgø å ha et godt samarbeid med skolen. Vi er jo avhengig av faglært arbeidskraft, sier han.



De første våger seg utpå...



Litt ustødig med fire mann... Farkosten er egentlig beregnet til to.



En da en flåte er på vannet.



Underholdende og imponerende

Sjøsettingen av flåtene blir som ventet en humørfylt og underholdende seanse, men tilskuerne blir ikke minst imponert over hvor godt farkostene fungerer. To av flåtene har brukte båtmotor, en har en gammel jordfres som framdrift, og en drives framover av en sykkel. Noen har med årer i tillegg.



Her har noen fått motoren i gang og tøffer utover fjorden.



Det holder med to om gangen.



God underholdning for publikum på stranda.



Alle de fire farkostene er på vannet, og alle fungerer minst like bra som forventet.



De kommer seg et godt stykke utover.



Her har motoren gått varm, og flåten må taues land.



Kjell Larsen og Anders Grimsmo hadde bare positive tilbakemeldinger til "båtbyggerne".





Bare gode tilbakemeldinger

Når alle flåtene er trygt på land igjen tar Kjell Larsen og Anders Grimsmo fra Consto en runde med tilbakemeldinger til hver enkelt av gruppene. De er fulle av lovord om kreative og miljøvennlige løsninger, gjenbruk, og solid og godt gjennomført arbeid i alle detaljer.



Skolens representanter var veldig fornøyde med et vellykket prosjekt. F.v. Ove Magne Aasen, Bjørn Høivik og Arild Nerland.



Over all forventning!

Ove Magne Aasen, Bjørn Høivik og Arild Nerland fra Surnadal ungdomsskole synes at sjøsettingen gikk over all forventning.

- Dette var moro. Og vi har hatt mye moro underveis også. Samtidig har elvene lært utrolig mye, blant annet om verktøy, og om motorer og framdrift. De har stilt masse spørsmål underveis, og fått svar, sier Ove Magne Asen.

- Blir det flere slike prosjekter framover?

- Det vet vi ikke enda, men det er ønskelig.





Oppmuntrert av gode tilbakemeldinger ble alle fristet til å ta en ny tur på vannet.

Skolen vil nå tilby elevene å få flåtene til odel og eie, med forutsetning at noen av foreldrene tar over ansvaret for dem.