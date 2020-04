Skiføret varer

Bildet øverst: Rindal høyeste fjell Trollhetta. Rinnhatten i forkant. Foto: Tor Jarle Bolme

Trollheimsporten holder deg orientert om snømengde og løypeforhold med oppdatering foran hver helg med oppdaterte meldinger under fanen Løypenett under Trimløyper på grønn menyline på hovedsida.

Her er områda vi har hatt meldinger fra:

Rindal:

Sentrum, lysløypa: 17.04: Lysløypa på Rindal sentrum kjøres daglig.

Åsan: 17.04: Det er kjørt oppover Åsan fredag kveld til post 3.

Se Loyper.net.

Klikk her for å se webkamera på Igltjønna Skistadion.

Grønlifeltet/Furuhaugmarka: 17.04: Furuhaugmarka kjøres fredag kveld eller lørdag morgen. Se loyper.net!

Rindal IL blir også rammet av Koronakrisa, med bortfall av store inntekter. Løypekjøring koster, men vi har likevel besluttet å gjøre det vi kan for å opprettholde et brukbart løypetilbud, så folk får mulighet til litt skitrim i en slik tid. Med det været som meldes framover blir bare lysløypa kjørt.

Vi har ikke mast om dette i år, men får gjøre det nå; det hjelper stort på i en prøvet klubbkasse om folk bidrar med frivillig løypeavgift på VIPPS (506182, Rindal IL Ski – Løypeavgift).

Les mer her!



Bilde 14.03.20 fra Halsen ved Helgetunsetra, Rinnhatten rett fram. Foto: Lars Helgetun

Helgetunmarka: 17.04: Etter en uværsuke med regn, sludd og enda mere snø, så kommer endelig godværet til helga. Det er nå kram nysnø øverst, og med nattkulde nå så blir det kjempebra skiføre. Vi kjører opp fullstendige løyper med tråkkemaskina på lørdag, og innenfor Trollheimen landskapsvernområde så blir nok dette siste gang vi kjører helt inn til Helgetunsetra. God tur.

Tusen takk til alle som har bidratt med vipps-innbetalinger til løypekontoen til Helgetunmarka grunneierlag. Det er forsatt mulig å støtte tiltaket på Vipps-nummer 557236, eller konto nr. 4111.43.40136 .





Tørsetmarka 11.04.20 Foto: Lasse Skjølsvold

Tørsetmarka: 11.04: Hele løypenettet oppå Tørsetmarka er oppkjørt.

Følg med på loyper.net

Rørvatnet/Garbergfjellet: 11.04: Rørvatnet Vel har kjørt opp spor fra Haugen og opp til hytta på Garbergsfjellet. Det er også kjørt med skuter fra Storås å opp til Garbergsfjellet. Fine forhold for en skitur Følg med på loyper.net.

Fossdalen:

Løfaldfjella: 3.04: Hafella til Seterlia kjøres lørdag 04.04 på ettermiddagen og senere i påsken etter behov og snøfall. God påske..

Parkering på Hafella mot bet av 50.- kr. Vipps.

Langlimarka – Bolmsetrene: 11.04: Seterlia-Bolmsetrinj kjørt, og løypa fra Bjønnsleet til Bolmsetrin er oppkjørt lørdag morgen!



Løypemaskina på Strengen 17.04.20 Foto: Harald Røen

Surnadal:

Øvre Surnadal: 7.04: Lysløypa oppkjørt! Se loyper.net og Facebooksida til ØSIL.

Nordmarka skisenter : 17.04: På Nordmarka er det kjørt i dag, fredag, og etter behov i helga. Følg med på loyper.net og skisporet.no .

IL Søya sine løyper på Vang: 17.04: Nykjørt løyper Strengen og Stenbergsbotnin. Se loyper.net og skisporet.no for oppdatert løypekjøring.

Todalen, Tjønnmyran: 14.03: Løyper oppkjørt.Se loyper.net!

Oppdateringene baserer seg videre på opplysninger fra faste kontaktpersoner. Ønsker du å delta i denne gruppa slik at løypeområdet ditt blir med, så send en epost til ole@trollheimsporten.no





Surnadal Alpinsenter, Sæterlia:

Se facebooksida - koronastengt!

Nerskogen Skisenter melder:

Koronasituasjonen: I samråd med Kommuneoverlegen i Rennebu er Nerskogen Skisenter AS bedt om å stenge ned Skisenteret inntil videre.

Turløypene med utgangspunkt fra Nerskogen Skisenter vil heller ikke bli oppkjørt!

Følg med på nettsiden for oppdatert informasjon!



Velkommen tilbake til fine skiopplevelser i bakken og i skiløypene når vi åpner igjen!

Se Webkamera til Vitnett!



Nerskogen har også fine løyper for bortoverski. Her fra Leverdalen. Foto: Anne Kristiansen Rønning.



Her ser vi både Honnstadknyken og Skåkleiva med hytta på Garbergsfjellet heilt til høgre (Arkivbilde).

Trollheimsporten ønsker å holde dere orientert om forholda i de ulike områda. Vi tar gjerne imot oppdateringer og deler disse på denne sida - bruk redaktor@trollheimsporten.no!