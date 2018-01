Skaper klubbånd

På klubbløp får alle som vil i klubben delta. Lørdag deltok 21 deltakere, deriblant seniorer og fra norgestoppen Råg Rindal, noe som er litt ekstra gøy for de yngre som ser opp til resten. Hovedsakelig handlet dagen om å få prøve banen å ha det sosialt og gøy. De tar seg god tid mellom hver heat og legger til rette slik at alle føler seg trygge og klare for å prøve. De minste fikk også prøve seg på storbanen som ga mersmak for de fleste.

Dagen ble avsluttet med premieutdeling og sponset pizza til alle av klubben. Arrangørene forteller dagen har vært knall og flere av deltakerne har kost seg og vil delta i konkurranser neste år. Klubbløpet handlet også om å la de som ikke konkurrerer enda få prøve seg og kjenne smaken på det. At det er på hjemmebane gjør det også tryggere. Banen vil fortsatt holdes åpen for kjøring fram til snøen kommer, men vil hovedsakelig være det på helg på grunn av tidlige kvelder.

-Klubbløpet handler om å skape miljø og klubbånd. Og så er det ekstra gøy at Råg Rindal og seniorene er med, og alle ungdommene som ser opp og fram, forteller Nina Monsøy og Jan Tore Andersen.

I år forteller de at de har fått rekruttert mange og forteller de har plass til alle. Surnadal Motocrossklubb har også prøvesykler for de som har lyst til å prøve en gang.

Deltakerne i lørdagens klubbløpet:

MX 50:

Jim Bøklep

Ola Magnus Stenberg

MX 65:

Ailo Sæter

Ailo Røen

Oliver Kooyman

Brage Andersen

MX 85:

Endor Heggset

Oliver Ervik

Andreas Bolme

Aleksander Kauf

Håvard Heggset

Henrik Moen

Sondre Andersen

MX 125:

Råg Rindal

Anders Moen

Oldboys:

Alv Halvard Stenberg

Andreas Bele

Jon Olav Holte

Jan Kenneth Kauf

Geir Forbregd

Jens Otnes Madsen

MX 50 og MX 65

MX 85

MX 125 og Oldboys