Skal måle krefter mot norgeseliten

Det fire dager lange etapperittet blir arrangert i Hallingdal og Valdres torsdag til søndag. Der venter 5300 høydemeter fordelt på 340 kilometer, hvor 4600 av høydemetrene kommer på andre og tredje etappe. Nest siste etappe avsluttes med bakkedrag på over 800 høydemeter fra Gol til Storefjell.

I følge nettsiden landevei.no er 350 ryttere påmeldt etapperittet, som er en del av Norgescupen for fjerde år på rad.

På telefon på vei til Gol forteller Håvard Gjeldnes til Trollheimsporten at han er spent før morgendagen.

- Det er første gang jeg deltar i Tour te Fjells, og vet at dette kommer til å bli knalltøft. Nå sykler jeg i en divisjon som består av de aller beste i landet, så for meg handler det først og fremst om å få en god opplevelse. Jeg har som mål å fullføre alle etappene og få en grei sammenlagtplassering, sier han.

Gjeldnes føler seg i god form, og er klar for å gi alt når det hele starter torsdag ettermiddag i Gol.

- Jeg har hatt god kvalitet på treningen, og formen er fin. Jeg har med meg kona på tur, og hun sørger for både mat og massasje. Jeg kan i alle fall ikke skylde på oppladningen, sier Gjeldnes.

Syklisten fra Surnadal har ikke tenkt å ligge på latsiden resten av sommeren. Med unntak av neste helg er det fullt program i lang tid fremover.

- Jeg skal både sykle tre etapper Norgescup i Skogn, delta i et tredagers terrengritt i Østerdalen og sykle NM i terreng i Rjukan. Så det blir ikke en rolig sommer på meg, sier Gjeldnes.

Gjeldnes starter i klassen for menn senior og sykler for Trollheimen Sykkelklubb. Eirik Vang Aas sykler for Gauldal Sykkelklubb og starter i juniorklassen.

Foto: Britt Mari Rolseth, Stjørdalsnytt